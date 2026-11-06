Выход iPhone Duo от Apple подогрел интерес россиян к раскладным смартфонам других марок, хотя пока нет решения проблемы со «складкой» на экране, заявил в интервью НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.

В сентябре в России спрос на «раскладушки» вырос на 15–20% на фоне выхода iPhone Duo, пишут «Известия». Корнейчук отметил, что из-за высокой цены смартфона Apple в выигрыше оказались их конкуренты.