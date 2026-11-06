Понты со складкой: Техноблогер объяснил, как iPhone Duo помог конкурентам
«Раскладушки» - это модная забава для желающих показать статус и понты, при этом «андроиды» тоньше, дешевле и надежнее новинки от Apple, сказал в эфире НСН Илья Корнейчук.
Выход iPhone Duo от Apple подогрел интерес россиян к раскладным смартфонам других марок, хотя пока нет решения проблемы со «складкой» на экране, заявил в интервью НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
В сентябре в России спрос на «раскладушки» вырос на 15–20% на фоне выхода iPhone Duo, пишут «Известия». Корнейчук отметил, что из-за высокой цены смартфона Apple в выигрыше оказались их конкуренты.
«Магия Apple сработала, и покупатели действительно захотели себе "раскладушки". Однако, посмотрев на цену на новые смартфоны от Apple, подумали, что Android не сильно хуже. Например, девушка мечтает о "раскладушке" от Apple, а парень оценивает финансовые возможности и покупает ей вариант на "андроиде" и говорит: это даже лучше – тоньше, надежнее и можно поставить приложения российских банков. При этом нельзя сказать, что Apple осталась в проигрыше, они свое берут всегда. Однако маркетинг Apple сейчас глобально помог не только им, а всей индустрии немножко поднять продажи "раскладушек" и интерес к этой теме», - отметил техноблогер.
При этом, по мнению Корнейчука, покупка «раскладушек» - это «понты», поскольку не решена их фундаментальная проблема.
«"Раскладушки" - это модная забава для тех, кому нужно показать статус, понты и так далее. Практическая польза, с моей точки зрения, минимальная. Гораздо функциональнее, приятнее и удобнее работать с отдельным планшетом и отдельным нормальным телефоном. При этом их фундаментальные проблемы до сих пор не решены, а самая главная из них - складка, которая видна, заметна, тактильна. Самая уязвимая часть раскладушки - складка и шарнир. Пока не будет технического решения, которого до сих пор нет, ничего не поменяется», - заключил собеседник НСН.
Корнейчук ранее объяснял «Радиоточке НСН», что первый раскладной iPhone Duo в России оказался невостребованным в России из-за высокой цены, превышающей 300 тысяч рублей.
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