ПРОРОЧЕСТВО ЖИРИНОВСКОГО

Накануне издание «Взгляд» опубликовало статью, в которой призвала лидеров Индии и Пакистана прислушаться к пророчеству бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в 2022 году.

«Индия и Пакистан за двое суток достигли той стадии ожесточения и взаимных ограничений, до которой Россия с Западом не смогли дойти за три года», - говорится в материале.

Журналисты напомнили, что российский политик еще в 2004 году говорил о неизбежности войны между этими странами. Жириновский заявлял, что противостояние будет ядерным и унесет «не меньше» 200 млн жизней. Политик также считал, что конфликт между Индией и Пакистаном будет иметь мировое значение. Он говорил, что эта война станет частью глобальной спецоперации против КНР и России.