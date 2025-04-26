Пророчество Жириновского: Приведет ли теракт в Кашмире к войне Индии и Пакистана
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева в эфире НСН заметила, что Индия угрожает нацбезопасности Пакистана, однако другая представительница РАН Евгения Ванина считает, что ядерный конфликт в регионе вряд ли возможен.
На этой неделе вновь обострились отношения между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном. Поводом для этого стал теракт, произошедший 22 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли более 20 туристов. После этого Нью-Дели и Исламабад обменялись санкционными мерами. Например, Индия призвала граждан Пакистана покинуть территорию страны. В Исламабаде приняли ответную меру. О возникновении серьезного конфликта между двумя странами, который приведет к масштабным потерям, более 20 лет назад говорил российский политический деятель Владимир Жириновский.
ПРОРОЧЕСТВО ЖИРИНОВСКОГО
Накануне издание «Взгляд» опубликовало статью, в которой призвала лидеров Индии и Пакистана прислушаться к пророчеству бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в 2022 году.
«Индия и Пакистан за двое суток достигли той стадии ожесточения и взаимных ограничений, до которой Россия с Западом не смогли дойти за три года», - говорится в материале.
Журналисты напомнили, что российский политик еще в 2004 году говорил о неизбежности войны между этими странами. Жириновский заявлял, что противостояние будет ядерным и унесет «не меньше» 200 млн жизней. Политик также считал, что конфликт между Индией и Пакистаном будет иметь мировое значение. Он говорил, что эта война станет частью глобальной спецоперации против КНР и России.
Между тем, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева в беседе с НСН отметила, что вновь вспыхнувший конфликт между Индией и Пакистаном помогут урегулировать США и международные организации.
«Масштабная война между Индией и Пакистаном — это очень опасная тема. Но я думаю, что от глобальной войны стороны будут отодвинуты. Надо учитывать визит вице-президента США Вэнса в Нью-Дели, который прилетел 21 апреля с четырехдневным визитом. Я думаю, что это все будет нейтрализовано. Здесь необходимо вмешательство международных организаций. Международное посредничество крайне необходимо именно сейчас. Стороны могут выйти из этой ситуации только при посредничестве», - заметила она.
Отношения между Пакистаном и Индией вновь обострились после того, как 22 апреля 2025 года в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел теракт. Боевики начали стрелять из автоматов по туристам, которые поднимались по тропе в долине Байсаран в Пахалгаме. В результате ЧП погибли не менее 27 человек, в том числе два иностранных гражданина, свыше 10 получили ранения.
В Индии в подготовке этого теракта обвинили Пакистан. По данным газеты «Hindustan Times», индийские спецслужбы обнаружили заговор против своей страны, участники которого обучали террористов для подготовки убийств и взрывов.
Согласно информации СМИ, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Индии афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна покарает каждого пособника террористов и их покровителей. В Пакистане же назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.
ГОЛОД И ЯДЕРНАЯ ВОЙНА?
К тому же, после теракта Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана и о закрытии контрольно-пропускного пункта «Аттари» между странами. СМИ также сообщали, что Индия перекрыла все четыре шлюза на реке Инд, контролирующие поток воды через плотины и каналы в сторону Пакистана.
При этом в Пакистане предупредили, что будут расценивать это как объявление войны. В Индии заявляют, что зафиксировали обстрел пограничных постов со стороны соседнего государства. Пакистан закрыл воздушное пространство для самолетов индийских авиакомпаний, остановил всю торговлю и зеркально предписал гражданам Индии покинуть страну.
По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Натальи Замараевой, перекрытие вод реки Инд со стороны Индии для Пакистана может обернуться засухой и голодом.
«Многие мировые СМИ заявляют о недопустимости перекрытия вод Инда, это очень опасно, так как на 80% орошаемая территория Пакистана зависит именно от вод Инда. Пакистан — это сельскохозяйственная страна, которая сильно зависит от экспорта своей продукции. Будет засуха, снижение урожая и голод. Река Инд протекает в крупных провинциях Пакистана. Поэтому это действительно угроза национальной безопасности. Это угроза голода, в Пакистане 240 млн человек. Пакистан закрывает воздушное пространство для Индии, понижает уровень дипломатического сотрудничества, высылает индийских представителей и так далее. Это мягкий ответ», - объяснила она в интервью НСН.
Однако главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина считает, что ядерный конфликт между Индией и Пакистаном после убийства туристов вряд ли возможен. При этом, по ее словам, индийский народ кипит от гнева, что может привести к плачевным последствиям.
«Я не думаю, что обострение ситуации дойдет до непосредственного ядерного конфликта, потому что в этой войне не заинтересована ни одна сторона. Однако резкое ухудшение отношений между Индией и Пакистаном, конечно, произошло. Террористы, расстрелявшие ни в чем не повинных туристов, если и не были пакистанцами, то финансировались Пакистаном. Интересно то, что правительство страны может этого и не хотеть, однако на территории государства слишком сильны исламисты и фанатические группировки, которые могут спонсировать террористов и без воли правительства. Не думаю, что возможна война между двумя странами, но могут последовать жесткие меры со стороны Индии, потому что она бурлит и клокочет от гнева. В связи с недовольством общества могут пострадать невинные люди, в том числе мусульмане в самой Индии», - заметила она в разговоре с НСН.
ПРЕДЫДУЩИЙ КОНФЛИКТ
В 2019 году на спорной между Пакистаном и Индией территории в штате Джамму и Кашмир в результате теракта погибли более 40 сотрудников индийской полиции. Эта ситуация привела к началу вооруженного конфликта между двумя странами. Индия нанесла Пакистану ряд авиаударов. Вдоль линии контроля стороны также применяли стрелковое оружие и минометы.
В феврале 2019 года случился воздушный бой между авиационными группами ВВС Индии и ВВС Пакистана. В 2020 году произошло рекордное количество пограничных столкновений между Индией и Пакистаном — более пяти тысяч. Во время предыдущего конфликта в том числе погибли несколько мирных жителей.
Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном вступило в силу в феврале 2021 года по итогам обсуждения представителями двух стран существующего механизма связи по горячей линии и решении основных вопросов и озабоченностей, которые могут нарушить мир и привести к насилию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью изданию «Газета.Ru» заявил, что Россия будет предпринимать все усилия, чтобы не допустить войны между Индией и Пакистаном.
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