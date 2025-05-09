СМИ: Индия применила С-400 РФ в конфликте с Пакистаном

Индия применила российские зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 для противовоздушной обороны в конфликте с Пакистаном. Об этом сообщает издание «Hindustan Times».

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По данным источника в индийском правительстве, С-400 являлись частью эшелонированной системы ПВО страны и использовались для отслеживания средств воздушного нападения.

Отмечается, что ВС Индии использовали зенитные ракетные комплексы производства России для отражения воздушных угроз на границе с Пакистаном.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 8 мая на границе Индии и Пакистана состоялся один из крупнейших в новейшей истории авиации воздушных боев. По данным CNN, в нем были задействованы 125 истребителей.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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