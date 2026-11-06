«Для сборной Португалии это означает освобождение от ига, Криштиану Роналду был очень тяжелой обузой, чем дальше, тем больше. Очевидно, что его присутствие в команде очень негативно сказывалось на ее моральном состоянии. Поэтому всех поклонников сборной Португалии, а не Криштиану Роналду, можно поздравить с этим событием. Сейчас Португалия станет тем, чем она и должна быть, - одной из сильнейших команд мира, претендентами на самые высокие места и титулы. Роналду – это самый высокооплачиваемый атлет мира, он получает 200 миллионов евро в год, таких заработков нет ни у кого. Пока он не забьет тысячный гол, он никуда не уйдет, будет забивать голы в Саудовской Аравии», - отметил он.

Порошин также раскрыл, как сборная перестроится на игру без Роналду.

«Это уже было видно в Лиге Европы, как они могут играть без него. Ничего уже не нужно перестраивать, все ясно. Что касается того, кто может стать лидером, кто угодно. Эта команда практически вся состоит из мировых звезд. Это может быть Витинья, это может быть молодой Жоау Невеш, очень много игроков. Это теперь команда, а не команда Криштиану Роналду. Конечно, это отразится на капитализации бренда сборной. Футболки с его номером теперь будут продаваться меньше. Но в чем был выбор? Либо мы играем в футбол, преследуем какие-то цели, либо просто продаем майки с седьмым номером. Здесь не было никакого компромисса, этот компромисс как мог поддерживал предыдущий тренер сборной. На последних турнирах мы видели, чего стоил в спортивном плане этот компромисс», - заключил он.

Федерация футбола Португалии (FPF) устроит торжественные проводы Криштиану Роналду. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Отмечается, что это мероприятие должно стать данью уважения выдающейся карьере Криштиану Роналду, чтобы «болельщики и вся страна смогли еще раз отпраздновать достижения игрока».

