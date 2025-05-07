УДАРЫ ПО ТЕРРОРИСТАМ

По данным агентства Reuters, индийские чиновники уведомили представителей России, Великобритании, США, Саудовской Аравии и ОАЭ о предпринятых шагах в отношении Пакистана.

По данным агентства Ani, целью атаки были руководители террористических группировок «Джайш-е-Мухаммад» (признана террористической и запрещена в России) и «Лашкар-и-Тайба». Также в Минобороны Индии отметили, что эти действия «были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».

По данным телеканала News18, в результате индийских ударов 17 террористов были ликвидированы, еще 60 ранены.

Также сама Индия назвала девять террористических лагерей, по которым нанесла удары, сообщило агентство PTI. Они находятся в Пакистане и на подконтрольной Исламабаду территории Кашмира и включают в себя объекты в городах Музаффарабад, Бахавалпур, Котли, Сиалкот, Муридке и другие.

По данным Hindustan Times, часть лагерей - штабы и учебные центры террористических группировок «Джайш-е-Мухаммад» и «Лашкар-и-Тайба». В материале уточняется, что, например, лагерь в округе Наровал является базой для беспилотников, с помощью которых на территорию Индии сбрасывали боеприпасы, оружие и наркотики.

В свою очередь гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что в результате атаки Индии жертвами стали как минимум восемь человек и еще 35 граждан пострадали. Его слова приводит телеканал Geo.

По данным пакистанской стороны, ракетным ударам со стороны Индии подверглись города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад.

В свою очередь Агентство Associated Press сообщило, что индийская сторона нанесла ракетный удар по районам контролируемой Пакистаном части Кашмира и в восточной провинции Пенджаб. В городе Бахавалпур в результате атаки была также уничтожена мечеть.

Также глава МО Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что пакистанские ВВС сбили «не менее» пять индийских истребителей, отражая атаку удара Индии, сообщил телеканал Geo. Помимо прочего, уточнялось, что были сбиты два самолета Rafale.