Девять лагерей террористов и «позор»: Индия провела операцию «Синдур» против Пакистана
В ночь на 7 мая Индия обрушилась на Пакистан серией "выверенных" ударов, тем временем в Пакистане уже обвинили противника в использовании образа "жертвы", а в мире обострение конфликта назвали "позором".
В ночь с 6 на 7 мая армия Индии объявила о проведении операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Так, в Минобороны Индии отметили, что с территории Пакистана «планировались и направлялись» террористические атаки против Индии. Операция стала ответом на теракт в Пахалгаме в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля, где группа боевиков расстреляла туристов. Жертвами стали 26 человек - все индуисты. Ответственность за теракт взяла на себя группировка, связанная с базирующейся в Пакистане террористической организацией «Лашкар-и-Тайба» (признана террористической организацией на территории РФ).
В Минобороны Индии заявили, что в ходе операции были нанесены удары по девяти объектам террористов в Пакистане, подчеркнув при этом, что ни один объект пакистанской армии затронут не был.
УДАРЫ ПО ТЕРРОРИСТАМ
По данным агентства Reuters, индийские чиновники уведомили представителей России, Великобритании, США, Саудовской Аравии и ОАЭ о предпринятых шагах в отношении Пакистана.
По данным агентства Ani, целью атаки были руководители террористических группировок «Джайш-е-Мухаммад» (признана террористической и запрещена в России) и «Лашкар-и-Тайба». Также в Минобороны Индии отметили, что эти действия «были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».
По данным телеканала News18, в результате индийских ударов 17 террористов были ликвидированы, еще 60 ранены.
Также сама Индия назвала девять террористических лагерей, по которым нанесла удары, сообщило агентство PTI. Они находятся в Пакистане и на подконтрольной Исламабаду территории Кашмира и включают в себя объекты в городах Музаффарабад, Бахавалпур, Котли, Сиалкот, Муридке и другие.
По данным Hindustan Times, часть лагерей - штабы и учебные центры террористических группировок «Джайш-е-Мухаммад» и «Лашкар-и-Тайба». В материале уточняется, что, например, лагерь в округе Наровал является базой для беспилотников, с помощью которых на территорию Индии сбрасывали боеприпасы, оружие и наркотики.
В свою очередь гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что в результате атаки Индии жертвами стали как минимум восемь человек и еще 35 граждан пострадали. Его слова приводит телеканал Geo.
По данным пакистанской стороны, ракетным ударам со стороны Индии подверглись города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад.
В свою очередь Агентство Associated Press сообщило, что индийская сторона нанесла ракетный удар по районам контролируемой Пакистаном части Кашмира и в восточной провинции Пенджаб. В городе Бахавалпур в результате атаки была также уничтожена мечеть.
Также глава МО Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что пакистанские ВВС сбили «не менее» пять индийских истребителей, отражая атаку удара Индии, сообщил телеканал Geo. Помимо прочего, уточнялось, что были сбиты два самолета Rafale.
РЕАКЦИЯ ПАКИСТАНА
Реакция со стороны Пакистана последовала незамедлительно – там сразу закрыли свое воздушное пространство на 48 часов и нанесли ответный удар по приграничным территориям Индии в Кашмире.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил атаку Индии и сообщил о нападении на пять населенных пунктов Пакистана.
«Вероломный враг совершил трусливое нападение на пять населенных пунктов в Пакистане. Этот отвратительный акт агрессии не останется безнаказанным… Пакистан оставляет за собой абсолютное право решительно ответить на это неспровоцированное нападение Индии - решительный ответ уже идет», - заявил премьер.
В МИД Пакистана назвали действия Индии «безрассудными» и обвинили индийскую сторону в использовании «ложного образа жертвы» для эскалации.
Также в Пакистане отметили, что осуждают этот «трусливый» поступок Индии, который противоречит «уставу ООН и международному праву».
Источник телеканала Samaa заявил, что армия Пакистана ответным ударом уничтожила место дислокации бригады индийских вооруженных сил, а также атаковала многочисленные цели на позициях врага.
Агентство Reuters со ссылкой на индийскую полицию сообщило, что жертвами ответной атаки со стороны Пакистана в Индии стали 10 человек и еще 48 получили ранения на территориях вдоль линии контроля.
Позднее телеканал NDTV также сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет сегодня заседание правительственного комитета по безопасности в 08:30 мск и в 11:00 по местному времени. Одновременно телеканал Geo TV уточнил, что в 08:00 по мск ожидается совет национальной безопасности в Исламабаде, который собрал премьер Пакистана Шахбаз Шариф.
МИР ОБЕСПОКОЕН
Угроза полномасштабной войны между двумя странами встревожила мировую общественность. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности, следует из опубликованного заявления 6 мая на сайте ООН.
Гутерриш также отметил, что «мир не может позволить себе военное столкновение между Индией и Пакистаном».
Президент США Дональд Трамп в свою очередь посчитал «позором» обострение конфликта между двумя странами.
«Это позор…Думаю, люди догадывались — что-то произойдёт, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют уже очень давно», - отметил он в Овальном кабинете.
Политик также выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий.
Военный конфликт успел коснуться и российских граждан. Так, в результате закрытия неба над Пакистаном самолету авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшему рейс из Москвы на Пхукет, пришлось развернуться в небе над Узбекистаном и возвращаться в московский аэропорт Шереметьево, сообщил Telegram-канал «Осторожно новости».
Позднее в авиакомпании также сообщили, что еще одному борту, выполнявшему рейс SU232 Москва - Нью-Дели, пришлось сесть в аэропорту Ташкента.
«Выполнение рейса будет продолжено по альтернативному маршруту (предварительно, в 13.00 мск 7 мая) после дозаправки воздушного судна и отдыха экипажа», - уточнили в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».
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