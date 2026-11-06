В Адыгее из-за падения обломков дрона пострадал человек
Один человек пострадал при атаке украинских БПЛА в Адыгее. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
По его словам, ночью и утром атаку дронов отражали в Тахтамукайском районе республики.
«В ауле Шенджий в результате падения обломков беспилотника пострадал человек», — написал Кумпилов на платформе «Макс».
Раненому мужчине оказали помощь на месте, отмечает RT. Также обломки БПЛА повредили остекление трех частных домов и автомобиль.
Кроме того, у поселка Энем обломки дронов оборвали линии электропередач и пробили крышу неэксплуатируемого склада. Пострадавших нет.
Ранее в Северском районе Краснодарского края после атаки БПЛА возник пожар на территории предприятия.
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