В Адыгее из-за падения обломков дрона пострадал человек

Один человек пострадал при атаке украинских БПЛА в Адыгее. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

По его словам, ночью и утром атаку дронов отражали в Тахтамукайском районе республики.

В Рязани один человек пострадал при атаке БПЛА

«В ауле Шенджий в результате падения обломков беспилотника пострадал человек», — написал Кумпилов на платформе «Макс».

Раненому мужчине оказали помощь на месте, отмечает RT. Также обломки БПЛА повредили остекление трех частных домов и автомобиль.

Кроме того, у поселка Энем обломки дронов оборвали линии электропередач и пробили крышу неэксплуатируемого склада. Пострадавших нет.

Ранее в Северском районе Краснодарского края после атаки БПЛА возник пожар на территории предприятия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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