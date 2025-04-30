В Сирии ухудшилось положение этнических меньшинств, что чревато гражданской войной, при этом худшим вариантом будет столкновения Израиля и Турции на сирийской территории, объяснил в интервью НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Ранее Израиль провел «предупредительную операцию» на территории Сирии, объяснив это защитой от экстремистов друзов - этноконфессиональной группы арабов, часть которой живет на территории Израиля. После этого в Сирии начались митинги сторонников новых властей этой страны с призывами расправиться с друзами и евреями, и разбомбить Тель-Авив.