«Самый опасный вариант!»: Вспыхнет ли конфликт Израиля с Турцией из-за Сирии
Атаки Израилем Сирии и заявления о друзах являются попыткой предостеречь новые власти Дамаска не соваться в еврейское государство, сказал в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
В Сирии ухудшилось положение этнических меньшинств, что чревато гражданской войной, при этом худшим вариантом будет столкновения Израиля и Турции на сирийской территории, объяснил в интервью НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Ранее Израиль провел «предупредительную операцию» на территории Сирии, объяснив это защитой от экстремистов друзов - этноконфессиональной группы арабов, часть которой живет на территории Израиля. После этого в Сирии начались митинги сторонников новых властей этой страны с призывами расправиться с друзами и евреями, и разбомбить Тель-Авив.
«Учитывая тот факт, что к власти в Сирии пришли исламисты с многолетним опытом экстремистских движений, можно предположить, что позиция христиан, друзов и курдов на территории Сирии осложнилась. Ситуация тяжелая и некоторые наблюдатели продолжают настойчиво предупреждать нас о том, что вполне вероятно начало новой гражданской войны на территории Сирии. Такой вариант отбрасывать нельзя», - сказал Чупрыгин.
При этом он отметил, что гражданская война – не самое худшее.
«У друзов традиционно с Израилем нормальные отношения. Друзская община в самом Израиле велика, она хорошо интегрирована в израильское общество. Друзы одни из немногих этнических неевреев служат в армии в Израиле. Поэтому для Израиля настроение друзов очень важно. Но сегодняшние заявления в отношении друзов больше звучат, как предупреждение новой власти в Дамаске не соваться в сторону Израиля. Сразу с приходом новой власти в Сирии начались разговоры, что в событиях в Дамаске явно прослеживается турецкий интерес. Начались рассуждения о том, что есть большая вероятность того, что в конце концов произойдет столкновение между Израилем и Турцией на территории Сирии. Это самый опасный вариант», - заключил собеседник НСН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки Израилем Сирии обвинил Тель-Авив в попытке посеять «конфликт, кровь и слезы» в регионе, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поблагодарил россиян за доверие в новом документальном фильме
- США ждут ответа Киева для финализации сделки по ресурсам
- Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября
- Против писателя Дмитрия Быкова возбудили дело о фейках про армию
- СМИ: Западные компании проконсультировались с юристами насчет возвращения в Россию
- Путин: Оставшимся в Курской области бойцам ВСУ предложили сдаться
- Путин призвал различать патриотизм и национализм
- Путин рассказал, как письмо деда изменило его взгляд на войну
- Путин заявил о скрытой поддержке России среди жителей Европы
- Карлсон назвал Зеленского врагом США и поставил под сомнение его легитимность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru