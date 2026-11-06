В Татарстане опрокинулся грузовой тягач с 20 тоннами мазута
Грузовой тягач с полуприцепом-цистерной с 20 тоннами мазута опрокинулся на трассе в Бавлинском районе Татарстана. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Инцидент произошел на 385-м километре дороги Р-239 близ поселка Новозареченск. По данным МЧС, автомобиль MAN с полуприцепом-цистерной объемом 40 тонн, в которой находилось 20 тонн мазута, опрокинулся в кювет. Цистерна не была повреждена, на месте зафиксировали истечение нефтепродукта из деформированного люка емкости.
«Истечение мазута устранено. Предварительный объем разлитого мазута на грунт - 3 кубических метра... Угроза попадания мазута в водоисточники отсутствует», - указали в ведомстве.
Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее в Эвено-Бытантайском районе Якутии опрокинулся бензовоз с дизельным топливом, был зафиксирован разлив нефтепродуктов.
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