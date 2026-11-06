В Свердловской области ветер снес 1 тысячу «квадратов» крыши школы
Кровля школы в поселке городского типа Пышма Свердловской области повреждена из-за сильного ветра. Об этом написал глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых в соцсети ВКонтакте.
«Сегодня из-за сильного ветра пострадала кровля Пышминской школы – снесло примерно 1000 квадратных метров крыши», — указал Фоминых.
По его словам, пострадавших нет.
Школа продолжает работу в обычном режиме. Ожидается, что позднее власти оценят ущерб и наметят план работ по устранению последствий.
Ранее в Тюмени кровля школы загорелась на площади 3 600 кв. м.
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