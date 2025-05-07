Индия сообщила о 15 погибших при обстреле со стороны Пакистана

Число жертв артиллерийских обстрелов, нанесенных Пакистаном по приграничным районам Индии, возросло до 15 человек. Об этом сообщает India Today со ссылкой на источники в индийской армии.

По данным издания, удары по гражданским районам в округах Пунч и Тангдар индийского Джамму и Кашмира начались накануне вечером. В результате обстрелов также пострадали 43 человека. Индийские власти расценивают действия Пакистана как ответ на операцию «Синдур», начатую Нью-Дели после теракта в районе Пахалгам.

Индия нанесла удары по целям в Пакистане в рамках операции «Синдур»

Напряженность между двумя странами резко возросла после атаки террористов 22 апреля в районе Пахалгам, в результате которой погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия обвинила в организации нападения пакистанскую разведку, что Исламабад в свою очередь отверг.

МИД Пакистана заявил о праве страны на соразмерный ответ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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