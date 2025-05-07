Индия сообщила о 15 погибших при обстреле со стороны Пакистана
Число жертв артиллерийских обстрелов, нанесенных Пакистаном по приграничным районам Индии, возросло до 15 человек. Об этом сообщает India Today со ссылкой на источники в индийской армии.
По данным издания, удары по гражданским районам в округах Пунч и Тангдар индийского Джамму и Кашмира начались накануне вечером. В результате обстрелов также пострадали 43 человека. Индийские власти расценивают действия Пакистана как ответ на операцию «Синдур», начатую Нью-Дели после теракта в районе Пахалгам.
Напряженность между двумя странами резко возросла после атаки террористов 22 апреля в районе Пахалгам, в результате которой погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия обвинила в организации нападения пакистанскую разведку, что Исламабад в свою очередь отверг.
МИД Пакистана заявил о праве страны на соразмерный ответ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru