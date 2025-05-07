Индия сообщила о 15 погибших при обстреле со стороны Пакистана

Число жертв артиллерийских обстрелов, нанесенных Пакистаном по приграничным районам Индии, возросло до 15 человек. Об этом сообщает India Today со ссылкой на источники в индийской армии.

По данным издания, удары по гражданским районам в округах Пунч и Тангдар индийского Джамму и Кашмира начались накануне вечером. В результате обстрелов также пострадали 43 человека. Индийские власти расценивают действия Пакистана как ответ на операцию «Синдур», начатую Нью-Дели после теракта в районе Пахалгам.