Востоковед: Израиль специально позволил хуситам атаковать аэропорт в Тель-Авиве
Одиночные удары со стороны хуситов не нанесут серьезного ущерба аэродромам Израиля, однако могут стать поводом для усиления давления на Йемен, сказал НСН Сергей Балмасов.
Несмотря на то, что выпущенную хуситами по аэропорту в Тель-Авиве ракету можно было легко сбить, Израиль мог специально не пойти на такой шаг, чтобы потребовать от президента США Дональда Трампа более решительно действовать в отношении Ирана — поставщика оружия для хуситов. Об этом НСН заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Ракета хуситов из Йемена долетела до аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель группировки Яхья Сариа, сообщил телеканал Al Jazeera. При этом хуситы пригрозили Израилю «воздушной блокадой». Балмасов допустил, что руководство Израиля специально приняло решение не сбивать ракету, чтобы вынудить Трампа на более решительные действия в отношении Ирана, который поставляет оружие хуситам.
«ПВО никогда не бывает полностью надежной, одиночные пролеты ракет бывали и раньше. Полагаю, что Израиль этим не напугать, воздействие на Йемен усилится. Более того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет уговаривать Трампа на более серьезную военную авантюру. Выпущенная по аэропорту ракета была произведена в Иране, и этой ракетой хуситы оказывают Ирану медвежью услугу. Возможно, Нетаньяху даже специально не стал ее сбивать, чтобы показать Трампу, что Израиль маленький и уязвимый, а значит, надо уничтожить поставляющий оружие хуситам Иран (разговоры об этом идут уже несколько лет). В пользу этой версии говорит то, что траекторию полета ракеты можно было отследить, современные средства позволяют это сделать, она упала, не повредив критически важные сооружения», — сказал Балмасов.
Вместе с тем собеседник НСН выразил уверенность, что одиночные ракеты хуситов не смогут нанести серьезный урон аэродромам Израиля.
«Одиночные удары малоэффективны. Нужен массовый пуск, хотя бы 50-60 ракет по одному-двум объектам», — подытожил он.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о зафиксированном ракетном обстреле, осуществлённом с территории Йемена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне назвали охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями
- Песков заявил о готовности России к взаимовыгодным отношениям со всеми странами
- Проезд по трассе «Нева» до Солнечногорска будет бесплатным 9 Мая
- Россиянам пообещали зарплату в 133 тысячи рублей к 2028 году
- Три человека погибли в результате атак дронов ВСУ в двух районах Курской области
- Столичные полицейские задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
- Мацуев дал юбилейный концерт в Дубайской опере
- В Подольске обломки БПЛА повредили жилые дома и автомобили
- В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7
- Теплоходы столкнулись в центре Петербурга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru