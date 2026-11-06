Маск беспокоится, что признаки существования инопланетян до сих пор не видны

Бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность отсутствием признаков существования во Вселенной инопланетян. Об этом он написал в социальной сети Х.

Космонавт Дубров оценил вероятность встретить инопланетян

«Меня очень беспокоит, что мы до сих пор не видим никаких признаков инопланетян», — указал миллиардер.

Ранее Илон Маск назвал встречу с инопланетянами целью своей компании SpaceX. По словам бизнесмена, он нацелен превратить межзвездные путешествия в реальность и создать крупные космические корабли, способные доставлять людей в том числе в другие звездные системы. Как отметил Маск, там можно будет встретить инопланетян.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИнопланетянеИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры