Маск беспокоится, что признаки существования инопланетян до сих пор не видны

«Меня очень беспокоит, что мы до сих пор не видим никаких признаков инопланетян», — указал миллиардер.

Ранее Илон Маск назвал встречу с инопланетянами целью своей компании SpaceX. По словам бизнесмена, он нацелен превратить межзвездные путешествия в реальность и создать крупные космические корабли, способные доставлять людей в том числе в другие звездные системы. Как отметил Маск, там можно будет встретить инопланетян.

