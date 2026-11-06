«Травля закончилась!»: Запашный объяснил, почему россиян потянуло в цирки
Популярность российского цирка растет не только в связи с повышением качества шоу, но и потому, что из инфополя ушла прозападная пресса, заявил Эдгард Запашный.
Рост продаж билетов в цирк в России обусловлен целым рядом факторов, в центре которых – качественный скачок в создании спектаклей и шоу. При этом номера с животными по-прежнему остаются самыми востребованными у публики, заявил НСН гендиректор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
Цирк вошел в топ-10 самых продаваемых мероприятий России по версии «Яндекс Афиши», показав рекордный рост продаж билетов на 77% (до 200 тысяч) в третьем квартале 2026 года, передает РБК. Три цирковых шоу вошли в десятку лидеров наравне с концертами Вани Дмитриенко, «Зверей», Басты и «Руки Вверх!», заняв четвертое, девятое и 10-е места. 14,5% всех продаж обеспечила юбилейная программа Большого Московского цирка, посвященная 55-летию коллектива и 50-летию Эдгарда Запашного. Сам Запашный этим данным не удивлен и их подтверждает.
«Это действительно так. Это можно смело констатировать на фоне продаж Большого Московского цирка. Да и в целом наши коллеги из Росгосцирка тоже констатируют факт, что по всей стране популярность во многих регионах значительно растет, а в некоторых чуть поменьше, но тоже растет», – отметил Запашный.
Собеседник НСН связывает это сразу с несколькими факторами.
«Во-первых, с растущим качеством цирковых спектаклей и шоу: и мы, и Росгосцирк на постоянной основе делаем шоу, которые соревнуются по качеству с уже прошедшими шоу. А это значит, что мы растем. Во-вторых, господдержка: цирки ремонтируются, внимание к цирковому искусству от руководства нашей страны увеличивается, и зритель тоже это видит. Ну и в-третьих, фактор, наверное, не такой значимый, но он есть: уход с нашего инфополя либерально-прозападной прессы, которая всегда финансировалась различного рода фондами, которые просто-напросто деструктивно работали по дискредитированию российской культуры. На постоянной основе шла травля российского кино, цирка, в пример приводились какие-то непонятные, или даже, наоборот, понятные иностранные компании. Шла информационная война. Как только перекрылись поставки финансирования этих фондов, много структур ушло из инфополя, и люди, которые делали это за большие деньги, просто перестали вводить в заблуждение нашего зрителя», – поделился Запашный.
Современный цирковой менеджмент, объяснил собеседник НСН, для популяризации цирка старается идти в ногу со временем, в том числе при выстраивании коммуникаций.
«Мы делаем все, чтобы информировать нашего зрителя и, конечно, используем современные технологии. Это и работа в интернете, и работа с прессой и соцсетями: она тоже дает возможность достучаться прежде всего до молодого поколения, у которого голова перегружена потоком информации. Сейчас в каждом мобильном телефоне очень много предлагаемого продукта. И мы делаем все, чтобы молодые люди узнали о нас через соцсети», – рассказал Запашный.
Больше всего, по словам артиста, зритель любит номера с животными.
«Наш цирк очень разнообразный. У нас есть шоу и с использованием фонтанов, и шоу цирка на льду, классические дивертисменты, большие дорогие постановки – театрально-цирковые спектакли. Но двумя самыми популярными вопросами в любом цирковом колл-центре остаются: какие животные будут в шоу и почему их так мало? То есть сколько бы ты животных в афише не указал, зрители все равно хотят видеть еще больше. Наши зрители любят номера с животными и всегда акцентируют на этом свое внимание», – добавил Запашный.
В свою очередь организатор Международного форума музыкальной индустрии «Colisium» Сергей Бабич в беседе с НСН возросший интерес к цирку объяснил двумя факторами.
«По моему мнению, это семейный продукт, сейчас страна сплачивается, и все семейные продукты растут. Я думаю, что в соседних секторах то же самое. Помимо этого, полагаю, что здесь присутствует сезонный фактор. Каникулы пошли. Так что я бы это трендом не называл. Билетным операторам просто нужно чем-то похвастать, вот они и хвастают», – считает Бабич.
Ранее Эдгард Запашный рассказал НСН, как сегодня российских цирковых артистов активно переманивают за рубеж.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ассоциации операторов микромобильности назвали меру для сокращения числа аварий
- Контролируют не всех: Кто виноват в 60% аварий с участием СИМ
- Песков: РФ и США сохраняют готовность продолжать гуманитарную работу
- Косметолог предупредила об опасности домашних чисток лица
- «Спекуляция!»: Психотерапевт усомнился в диагностике аутизма у взрослых
- Не только для подростков: Как самокат стал транспортом в больших городах
- Снег не мешает? Когда в Москве завершится сезон электросамокатов
- Возраст и парковка: Какие изменения ждут пользователей электросамокатов
- В работе «Оzon банка» произошел сбой
- Рютте в эфире нидерландского телеканала перешел на русский язык