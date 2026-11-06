Рост продаж билетов в цирк в России обусловлен целым рядом факторов, в центре которых – качественный скачок в создании спектаклей и шоу. При этом номера с животными по-прежнему остаются самыми востребованными у публики, заявил НСН гендиректор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.

Цирк вошел в топ-10 самых продаваемых мероприятий России по версии «Яндекс Афиши», показав рекордный рост продаж билетов на 77% (до 200 тысяч) в третьем квартале 2026 года, передает РБК. Три цирковых шоу вошли в десятку лидеров наравне с концертами Вани Дмитриенко, «Зверей», Басты и «Руки Вверх!», заняв четвертое, девятое и 10-е места. 14,5% всех продаж обеспечила юбилейная программа Большого Московского цирка, посвященная 55-летию коллектива и 50-летию Эдгарда Запашного. Сам Запашный этим данным не удивлен и их подтверждает.