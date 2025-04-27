В Кашмире начались бои между Индией и Пакистаном
Однако министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заверил, что Исламабад вряд ли пойдет на ядерную войну с Индией.
Обострение отношений между Индией и Пакостном после теракта в Кашмире, произошедшего 22 апреля, привело к вооруженным столкновениям. Однако регионоведы считают, что это противостояние не приведет к полномасштабной ядерной войне. При этом, по словам некоторых специалистов, недовольство индийского общества после теракта может привести к серьезным последствиям, от которых пострадают невинные люди.
БОЙ В КАШМИРЕ
Военные Индии и Пакистана вступили в бой в приграничном спорном районе Кашмир. Издание «Times of India» со ссылкой на заявление армии сообщило, что в Нью-Дели обвинили пакистанских военнослужащих в неспровоцированном обстреле вдоль линии контроля в районах, прилегающих к секторам Тутмари-Гали и Рампур. Согласно заявлению представителей индийской армии, на атаку был дан ответ огнем из стрелкового оружия.
Ночью 27 апреля военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале опубликовал видео боев индийских и пакистанских военных. В ролике слышна череда выстрелов. До этого сообщалось, что пакистанские военные уничтожили несколько индийских блокпостов.
«В Кашмире в приграничье идут бои пакистанской и индийской армий», - написал Федоров.
Отношения между Индией и Пакостном вновь обострились после того, как 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир произошел теракт. Тогда вооруженные террористы обстреляли туристов в Пахалгаме, которые поднимались по тропе в долине Байсаран. В результате происшествия погибли не менее 27 человек, в том числе два иностранных гражданина, свыше 10 получили ранения.
Ответственность за атаку взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).
В ответ на это Индия объявила о высылке граждан Пакистана до 1 мая и о закрытии пограничного КПП «Аттари». В СМИ также писали, что индийское правительство перекрыло все четыре шлюза на реке Инд, контролирующие поток воды через плотины и каналы в сторону Пакистана. В свою очередь Исламабад закрыл воздушное пространство для самолетов индийских авиакомпаний, остановил всю торговлю и зеркально предписал гражданам Индии покинуть страну.
ГРЯДЕТ ЯДЕРНАЯ ВОЙНА?
Сразу после случившегося мировое сообщество заговорило о возможности возникновения ядерной войны в регионе, так как Индия и Пакистан являются ядерными державами. Однако пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заверил, что Исламабад вряд ли пойдет на ядерную войну с Индией. Хотя до этого в эфире телеканала «Sky News» он говорил, что миру стоит беспокоиться из-за эскалации противостояния двух ядерных держав, которое может перерасти в полномасштабную войну.
«Индия и Пакистан — обе ядерные державы, но я не думаю, что дело зайдет так далеко», - сказал Асиф в интервью РИА Новости.
По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Натальи Замараевой, между Индией и Пакостном не произойдет глобальной войны.
«Масштабная война между Индией и Пакистаном — это очень опасная тема. Но я думаю, что от глобальной войны стороны будут отодвинуты. Надо учитывать визит вице-президента США Вэнса в Нью-Дели, который прилетел 21 апреля. Я думаю, что это все будет нейтрализовано. Здесь необходимо вмешательство международных организаций. Стороны могут выйти из этой ситуации только при посредничестве», - объяснила она в разговоре с НСН.
При этом главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина считает, что гнев народа Индии после теракта в Кашмире все-таки может привести к плачевным последствиям.
«Могут последовать жесткие меры со стороны Индии, потому что она бурлит и клокочет от гнева. В связи с недовольством общества могут пострадать невинные люди, в том числе мусульмане в самой Индии. Сейчас в Кашмире местные выходят на митинги под лозунгом "Не от моего имени", заявляют, что не имеют отношения к тому, что произошло, и призывают не трогать туристов», - сообщила она в беседе с НСН.
В 2004 году российский политик, экс-лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что Пакистан и Индия сойдутся в ядерном противостоянии, в результате которого погибнут минимум 200 млн человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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