В Кашмире начались бои между Индией и Пакистаном

БОЙ В КАШМИРЕ

Военные Индии и Пакистана вступили в бой в приграничном спорном районе Кашмир. Издание «Times of India» со ссылкой на заявление армии сообщило, что в Нью-Дели обвинили пакистанских военнослужащих в неспровоцированном обстреле вдоль линии контроля в районах, прилегающих к секторам Тутмари-Гали и Рампур. Согласно заявлению представителей индийской армии, на атаку был дан ответ огнем из стрелкового оружия.

Ночью 27 апреля военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале опубликовал видео боев индийских и пакистанских военных. В ролике слышна череда выстрелов. До этого сообщалось, что пакистанские военные уничтожили несколько индийских блокпостов.