В Индии заявили, что Пакистан перебрасывает войска к границе

Пакистан перебрасывает свои войска к границе, «в передовые районы». Об этом заявила на брифинге командир авиакрыла ВВС Индии Виомика Сингх.

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По ее словам, действия пакистанской стороны указывают на «наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации».

«Вооруженные силы Индии по-прежнему находятся в высокой степени боевой готовности. Все враждебные действия были эффективно пресечены и на них были даны соответствующие ответы», - указала Сингх.

Индийские военные подтверждают приверженность деэскалации ситуации при условии, что силы Пакистана «ответят взаимностью».

Ранее Пакистан начал против Индии военную операцию «Баньян уль-Марсус» в ответ на индийское нападение.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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