В Индии заявили, что Пакистан перебрасывает войска к границе

По ее словам, действия пакистанской стороны указывают на «наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации».

«Вооруженные силы Индии по-прежнему находятся в высокой степени боевой готовности. Все враждебные действия были эффективно пресечены и на них были даны соответствующие ответы», - указала Сингх.

Индийские военные подтверждают приверженность деэскалации ситуации при условии, что силы Пакистана «ответят взаимностью».

Ранее Пакистан начал против Индии военную операцию «Баньян уль-Марсус» в ответ на индийское нападение.