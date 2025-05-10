В Индии заявили, что Пакистан перебрасывает войска к границе
Пакистан перебрасывает свои войска к границе, «в передовые районы». Об этом заявила на брифинге командир авиакрыла ВВС Индии Виомика Сингх.
По ее словам, действия пакистанской стороны указывают на «наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации».
«Вооруженные силы Индии по-прежнему находятся в высокой степени боевой готовности. Все враждебные действия были эффективно пресечены и на них были даны соответствующие ответы», - указала Сингх.
Индийские военные подтверждают приверженность деэскалации ситуации при условии, что силы Пакистана «ответят взаимностью».
Ранее Пакистан начал против Индии военную операцию «Баньян уль-Марсус» в ответ на индийское нападение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru