«Ангел» и дель Торо: Чем удивит россиян «бесточечный» роман-победитель Пулитцера-2026
Эксперименты с пунктуацией до Крауса были и у Маркеса, и у Краснохоркаи, но Пулитцеровский комитет назвал «Сбитого ангела» «стилистическим подвигом», сказал в эфире НСН Алексей Ионов.
Писатель Дэниел Краус, новый роман которого получил Пулитцеровскую премию в этом году, известен сотрудничеством с режиссерами Гильермо дель Торо и Джорджем Ромеро, рассказал в интервью НСН руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов.
Роман Дэниела Крауса «Сбитый ангел» в 2026 году стал лауреатом Пулитцеровской премии. 6 ноября этак книга в переводе Наталии Осояну вышла в издательстве АСТ. В романе нет точек, он написан одним предложением, но не одним абзацем.
АНГЕЛ И TOUR DE FORCE
- Расскажите, о чем этот роман и чем он сразил жюри Пулитцеровской премии?
- Действие романа разворачивается во время Первой мировой войны. Рядовой Сирил Бэггер, бывший шулер и авантюрист, оказавшийся в составе американского экспедиционного корпуса, какое-то время умудрялся выживать в траншеях за счет ума, изворотливости и удачи. Но вот, кажется, удача от него отвернулась. Вместе с несколькими другими бойцами он получает задание разобраться, кто же так истошно кричит на Ничейной земле, негативно влияя на боевой дух союзников. И когда Бэггер и его товарищи добираются до нужного места, выясняется, что там лежит… настоящий ангел, сбитый артиллерийским огнем.
Что касается того, чем Краус сразил жюри… Пулитцеровский комитет назвал «Сбитого ангела» «стилистическим tour de force (фр. "подвиг" - прим. НСН), объединяющим аллегорию, магический реализм и научную фантастику в единое целое, выраженное в одном предложении». Это действительно потрясающая вещь, которая выходит за рамки одного жанра, пишет об ужасах войны, но при этом пишет так красиво, лирично и цепляюще, что нельзя оторваться с первой строчки до последней. Как мы шутим, чтобы определиться с победителем, жюри достаточно было прочесть первое предложение
ОТ ДЕЛЬ ТОРО ДО «МЕРТВЕЦОВ»
- Чем известен Дэниел Краус российским читателям?
- «Сбитый ангел» — уже не первая книга Дэниела Крауса, изданная на русском языке. Еще в середине десятых годов в нашем издательстве вышли две очень разные книги, написанные Краусом в соавторстве с известным режиссером Гильермо дель Торо. Первая — довольно взрослое и мрачное фэнтези «Охотники на троллей», которое легло в основу куда более детского (и популярного) одноименного мультфильма. Вторая — новеллизация «Формы воды», одного из самых популярных фильмов дель Торо, который завоевал сразу четыре премии «Оскар», в том числе, в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Причем работа над фильмом и новеллизацией велась параллельно. Новая волна популярности Крауса началась буквально в прошлом году, когда вышли несколько его романов, один из которых был написан в соавторстве с еще одним легендарным режиссером Джорджем Ромеро, создателем «Ночи живых мертвецов». Этого автора нельзя назвать исключительно жанровым писателем, но в то же время большая часть его работ хотя бы по касательной связана с хоррором.
ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ
- Написание романа одним предложением с запятыми вместо точек – это эпатаж или подобные случаи встречаются в современной литературе?
- Как говорил лауреат Нобелевской премии по литературе Сэмюэл Беккет, настоящая проза должна быть непрерывна. На самом деле, в литературе регулярно встречаются различные творческие эксперименты, так или иначе связанные с пунктуацией. Так, например, у Габриэля Гарсиа Маркеса в «Осени патриарха» почти нет знаков препинания, а предложения тянутся по несколько страниц. Автор романов «Дорога», «Кровавый меридиан» и «Старикам тут не место» Кормак Маккарти в своей прозе отказался от точек с запятой, двоеточий, тире и кавычек, оформляющих диалоги. Были и романы, написанные одним предложением — они есть в библиографии ирландца Майка Маккормака и лауреата Нобелевской премии по литературе прошлого года Ласло Краснохоркаи.
Любопытно, что в случае с Краусом он изначально начал писать «Сбитого ангела» в обычной нарративной форме, но затем решил отказаться от традиционной пунктуации, поскольку счел, что написанный одним предложением роман лучше соответствует сюжету, символизируя бесконечную окопную войну, у которой, казалось, не было ни начала, ни конца. Так что это не эксперимент, а сознательное художественное решение.
ОТ БУКЕРА ДО ПУЛИТЦЕРА
- Насколько востребованы у наших читателей романы, получившие Пулитцеровскую или Букеровскую премии?
- Судьба этих премиальных романов складывается по-разному. Некоторые проходят почти незаметно — но такие истории в целом случаются даже с авторами бестселлеров, которые у себя на родине продаются миллионными тиражами, а российскому читателю совершенно не интересны. А есть лауреаты Букера и Пулитцера, которые и у нас себя чувствуют совершенно прекрасно. Из недавних примеров могу назвать «Подземную железную дорогу» Колсона Уайтхеда, «Сочувствующего» Вьет Тханя Нгуена, «Щегла» Донны Тартт, «Дорогу» Кормака Маккарти. Кстати, любопытно, что все вышеперечисленные книги еще и экранизированы, причем экранизации получились весьма достойными.
Как правило, в России выходят все романы, получающие Букера или Пулитцера. Вопрос в том, что случается раньше — российское издательство покупает права, или же роман сначала получает премию, и уже потом на него обращают внимание. «Сбитого ангела» мы купили ещё до того, как он взял Пулитцера, можно сказать, доверились чутью.
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