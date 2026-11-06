Писатель Дэниел Краус, новый роман которого получил Пулитцеровскую премию в этом году, известен сотрудничеством с режиссерами Гильермо дель Торо и Джорджем Ромеро, рассказал в интервью НСН руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов.

Роман Дэниела Крауса «Сбитый ангел» в 2026 году стал лауреатом Пулитцеровской премии. 6 ноября этак книга в переводе Наталии Осояну вышла в издательстве АСТ. В романе нет точек, он написан одним предложением, но не одним абзацем.