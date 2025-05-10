Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

Индия выпустила ракеты по трем авиабазам в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Geo, ссылаясь на главу управления по связям с общественностью пакистанской армии Ахмеда Шарифа Чаудри.

«Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики», - отмечается в сообщении.

По словам Чаудри, ущерба при атаке нанесено не было. Глава управления подчеркнул, что ПВО успешно перехватила нацеленные на базы ракетные атаки.

Ранее СМИ сообщили, что несколько районов индийской союзной территории Джамму и Кашмир подверглись массированным артиллерийским обстрелам Пакистана.

