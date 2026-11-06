Рютте в эфире нидерландского телеканала перешел на русский язык
6 ноября 202612:05
Юлия Савченко
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неожиданно вставил русское слово во время передачи на нидерландском телеканале NPO 1. Об этом пишет РИА Новости.
Глава альянса ответил на вопрос ведущего, говорит ли он по-русски.
«Нет. Спасибо!» - отреагировал Рютте.
При этом генсек НАТО сказал нидерландское «нет» и русское «спасибо», пишет RT.
Ранее Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не видит непосредственной угрозы своей территории со стороны России. При этом НАТО отреагирует, если заметит наращивание сил.
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