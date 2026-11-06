Рютте в эфире нидерландского телеканала перешел на русский язык

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неожиданно вставил русское слово во время передачи на нидерландском телеканале NPO 1. Об этом пишет РИА Новости.

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Глава альянса ответил на вопрос ведущего, говорит ли он по-русски.

«Нет. Спасибо!» - отреагировал Рютте.

При этом генсек НАТО сказал нидерландское «нет» и русское «спасибо», пишет RT.

Ранее Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не видит непосредственной угрозы своей территории со стороны России. При этом НАТО отреагирует, если заметит наращивание сил.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Марк РюттеНАТО

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