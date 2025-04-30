Индия готовится нанести военный удар по Пакистану в ближайшие 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир. Об этом заявил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар в соцсети X.

Он уточнил, что Пакистан располагает «достоверной информацией» о планах Индии по этому поводу. Тарар также подчеркнул, что на любой агрессивный шаг последует равноценный ответ.

Напомним, что обстановка между двумя государствами обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам (спорная территория, на которую претендуют и Индия, и Пакистан) в индийском регионе Джамму и Кашмир. Тогда, 22 апреля, боевики расстреляли туристов, в результате чего погибли 26 индийцев и один гражданин Непала.