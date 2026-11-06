СМИ: США могут возобновить операцию против Ирана 9 ноября

США могут возобновить боевые действия против Ирана 9 ноября. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, на текущей неделе в Белом доме прошли совещания по этой теме. Вашингтон обсуждает возможность возобновить бои 9 ноября - в новолуние, что станет «благоприятным условием» для операции.

Кроме того, СМИ сообщает, что Центральное командование американской армии (CENTCOM) завершает подготовку к возобновлению боевых действий. При этом вооруженные силы пока не получали новых директив.

Ранее стало известно, что после промежуточных выборов в США в администрации страны усилились разногласия по поводу дальнейших шагов в отношении Ирана.

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ФОТО: РИА Новости
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