СМИ: США могут возобновить операцию против Ирана 9 ноября

По данным телеканала, на текущей неделе в Белом доме прошли совещания по этой теме. Вашингтон обсуждает возможность возобновить бои 9 ноября - в новолуние, что станет «благоприятным условием» для операции.

Кроме того, СМИ сообщает, что Центральное командование американской армии (CENTCOM) завершает подготовку к возобновлению боевых действий. При этом вооруженные силы пока не получали новых директив.

Ранее стало известно, что после промежуточных выборов в США в администрации страны усилились разногласия по поводу дальнейших шагов в отношении Ирана.

