СМИ: США могут возобновить операцию против Ирана 9 ноября
США могут возобновить боевые действия против Ирана 9 ноября. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, на текущей неделе в Белом доме прошли совещания по этой теме. Вашингтон обсуждает возможность возобновить бои 9 ноября - в новолуние, что станет «благоприятным условием» для операции.
Кроме того, СМИ сообщает, что Центральное командование американской армии (CENTCOM) завершает подготовку к возобновлению боевых действий. При этом вооруженные силы пока не получали новых директив.
Ранее стало известно, что после промежуточных выборов в США в администрации страны усилились разногласия по поводу дальнейших шагов в отношении Ирана.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Не только для подростков: Как самокат стал транспортом в больших городах
- Снег не мешает? Когда в Москве завершится сезон электросамокатов
- Возраст и парковка: Какие изменения ждут пользователей электросамокатов
- В работе «Оzon банка» произошел сбой
- Рютте в эфире нидерландского телеканала перешел на русский язык
- Понты со складкой: Техноблогер объяснил, как iPhone Duo помог конкурентам
- Уход Роналду назвали «освобождением от ига» для сборной Португалии
- В Татарстане опрокинулся грузовой тягач с 20 тоннами мазута
- СМИ: США могут возобновить операцию против Ирана 9 ноября
- В Адыгее из-за падения обломков дрона пострадал человек