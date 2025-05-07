Самолеты из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Таиланд будут облетать Пакистан, что увеличит полет на 20-25 минут в одну сторону, заявил в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении будут осуществляться в обход закрытой зоны в пространстве Пакистана, сообщили в пресс-службе компании. Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. В ночь с 6 на 7 мая армия Индии объявила о проведении операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Стороны обменялись ударами. Мкртчян рассказал, как ситуация отразится на туристах.