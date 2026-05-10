Путин заявил, что западные элиты фактически ведут противостояние с Россией руками украинцев, используя Киев в качестве инструмента для реализации своих геополитических замыслов, передает RT. По мнению российского лидера, ложь политиков на Западе о нерасширении Североатлантического альянса привела к конфликту на Украине. Кроме того, Путин считает, что к украинскому кризису привели попытки ассоциации Киева с Европейским союзом.

При этом лидер РФ заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания договора — причем не только в Москве, но и на территории третьей страны. По словам Путина, такая встреча должна стать финальной точкой в процессе урегулирования, а не этапом очередных переговоров.