Окончание СВО, Армения, ЕС: О чем говорил Путин на пресс-конференции 9 мая
По словам президента России, украинский конфликт близится к завершению.
Накануне вечером российский лидер Владимир Путин провел пресс-конференцию в Грановитой палате в Кремле. Отвечая на вопросы журналистов, президент затронул тему специальной военной операции, заявив, что конфликт на Украине близится к завершению. Отдельное внимание Путин уделил «поведению» Армении и стремлению Еревана вступить в ЕС. Некоторые заявления президента — в материале НСН.
ЗАВЕРШЕНИЕ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА
На торжественном приеме в Кремле вечером 9 мая российский президент Владимир Путин объявил, что украинский конфликт движется к завершению.
«Я думаю, что дело идет к завершению (конфликта – прим. НСН), но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос: "А зачем?". Ну, во-первых, ждали сокрушительного поражения России … крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут. Вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть, есть и те, которые безусловно, понимают суть происходящих событий. Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти», - сказал политик после торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.
Путин заявил, что западные элиты фактически ведут противостояние с Россией руками украинцев, используя Киев в качестве инструмента для реализации своих геополитических замыслов, передает RT. По мнению российского лидера, ложь политиков на Западе о нерасширении Североатлантического альянса привела к конфликту на Украине. Кроме того, Путин считает, что к украинскому кризису привели попытки ассоциации Киева с Европейским союзом.
При этом лидер РФ заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания договора — причем не только в Москве, но и на территории третьей страны. По словам Путина, такая встреча должна стать финальной точкой в процессе урегулирования, а не этапом очередных переговоров.
«РАЗВОД» С АРМЕНИЕЙ
Отдельное внимание на пресс-конференции в Кремле Владимир Путин уделил планам Армении присоединиться к Евросоюзу. Президент РФ подчеркнул, что этот вопрос требует «особого рассмотрения». В связи с этим он предложил провести в республике референдум по этому вопросу.
«В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода», - сказал Путин.
Российский лидер отметил, что тему присоединения Армении к ЕС можно обсудить на предстоящем саммите Евразийского экономического союза, запланированном на 28–29 мая в Астане. Президент России считает, что Еревану следует быстрее определиться между ЕС и ЕАЭС. Путин подчеркнул, что Москва поддержит все, что выгодно армянскому народу, но напомнил, что ситуация на Украине тоже начиналась с евроинтеграции.
Что касается того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отсутствовал на Параде Победы в Москве 9 мая, то Путин напомнил, что в этом году РФ никого не приглашала на торжества, а просто разослала уведомления, что всем, кто решит приехать, будут рады. В результате в этом году на трибунах отсутствовали представители многих дружественных стран, и российский лидер «не видит ничего необычного» в этом. А те, кто приехал, по мнению Путина, проявили «в известной степени личное мужество».
«СИДИТ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ»
5 мая в Ереване состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. По итогам встреч была принята совместная декларация из 44 пунктов, в которой мероприятие назвали «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем.
Кроме того, за несколько дней до празднования 9 Мая Никол Пашинян принял в Ереване Владимира Зеленского. Тогда президент Украины высказал угрозы в адрес России по поводу проведения Дня Победы. После этого в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях», передает RT.
При этом заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН подчеркнул, что Пашинян никогда не скрывал своих антироссийских взглядов, и тенденция на полный разрыв республики с Россией продолжится в случае его переизбрания.
«Мы дали себя убаюкать надеждами, что стерпится-слюбится, никуда он не денется. А он нас использовал. Он ведь совершенно не скрывал своих точек зрения до того, как стал премьером. Он писал о том, что надо избавиться от всего прошлого, от России, надо выйти из ОДКБ, надо выйти из Евразийского Союза, надо убрать нашу базу в Гюмри. Это просто помрачение ума, что мы думали, что он, став у власти, вдруг возьмет и полностью перейдет на нашу сторону или забудет о своих убеждениях. Он необязательно это все говорит вслух, особенно когда встречается в Кремле с Владимиром Владимировичем Путиным. Но теперь он (Пашинян - прим. НСН) и эти маски сбросил. Они были сброшены в 22-м году, потому что мы вступили в конфронтацию с тем Западом, куда он стремится», - отметил политик.
Ранее Владимир Путин заявил, что при попытках сорвать 9 Мая Россия нанесла бы ответный удар по Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
