Путин допустил «цивилизованный развод» с Арменией
Президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении по вступлению в Евросоюз требуют особого внимания и тщательного рассмотрения. Глава государства предложил провести в республике референдум по этому вопросу.
Путин отметил, что если народ поддержит инициативу, Россия могла бы приступить к процессу «цивилизованного развода». Он также напомнил, что ситуация с Украиной начиналась с аналогичного вопроса евроинтеграции.
По словам президента, тему присоединения Армении к ЕС можно обсудить на предстоящем саммите Евразийского экономического союза, запланированном на 28–29 мая в Астане.
5 мая в Ереване состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. По итогам встреч была принята совместная декларация из 44 пунктов, в которой мероприятие назвали «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем. В ответ в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях».
