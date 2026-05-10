Трамп опубликовал изображение с «потопленными» кораблями Ирана

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал разделенное на две части изображение, на котором противопоставляются иранские корабли во время руководства экс-президентов США Барака Обамы и Джо Байдена и в период президентства самого Трампа, сообщают «Известия».

На изображении со стороны бывших глав США виден плывущий флот Ирана, на изображении со стороны действующего американского президента все 159 иранских судов оказались «потоплены». На другой фотографии Трамп находится на борту корабля и наблюдает за ударами по движущимся навстречу судам.

Также глава Белого дома опубликовал пост с изображением затонувшей флотилии и подписью «Военно-морские силы Ирана».

Ранее Трамп заявил, что три эсминца США подверглись обстрелу со стороны Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
