Армения хочет построить хорошие отношения со всеми, а не выбирать в партнеры кого-то одного, заявил армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с НСН.

На этой неделе в Ереване завершилась серия встреч руководства Армении с лидерами европейских стран. Прошли следующие мероприятия: саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором участвовали представители 27 стран-участниц Евросоюза и еще 21 страна, от Великобритании и Украины до Азербайджана и Турции. В ответ на это помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил на брифинге перед журналистами, что «сидение на двух стульях» вредит отношениям Армении и России. Искандарян призвал не давать резких оценок ситуации.