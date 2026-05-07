В Армении вступились за Пашиняна после слов Ушакова о «двух стульях»
Ереван не собирается отказываться от отношений с Россией, заявил НСН Александр Искандарян.
Армения хочет построить хорошие отношения со всеми, а не выбирать в партнеры кого-то одного, заявил армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с НСН.
На этой неделе в Ереване завершилась серия встреч руководства Армении с лидерами европейских стран. Прошли следующие мероприятия: саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором участвовали представители 27 стран-участниц Евросоюза и еще 21 страна, от Великобритании и Украины до Азербайджана и Турции. В ответ на это помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил на брифинге перед журналистами, что «сидение на двух стульях» вредит отношениям Армении и России. Искандарян призвал не давать резких оценок ситуации.
«Тот процесс, который идет сейчас в Армении, принято называть диверсификацией. Она пытается развивать свои отношения с Европейским Союзом, США, Россией, Ираном, Грузией. Это не выбор в магазине, где можно взять одну из двух чашек. Ереван до сих пор является членом СНГ, Евразийского союза и ОДКБ, а также имеет довольно большой пакет двусторонних соглашений с Москвой в самых разных сферах. На территории страны расположена российская военная база, которая останется до 2044 года. Я не экономист, но порядка 40% внешней торговли Армении также приходится на Россию. А возникающие время от времени претензии решаются. Совсем недавно Пашинян был в Москве. Конечно, там знали о Евросоюзовском саммите, который пройдет в стране. Здесь нет смысла делить на черное и белое», — подчеркнул он.
Ранее Искандарян объяснил НСН, что влияет на рейтинг популярности Пашиняна в Армении.
