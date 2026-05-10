СМИ: Украинские хакеры стали уничтожать данные россиян
Проукраинские и антироссийски настроенные хакеры изменили свою тактику кибератак на компании и госструктуры России, сообщают «Известия».
По данным издания, злоумышленники стали чаще применяьт тактику «выжженной земли». Это означает максимальное уничтожение данных россиян, с целью нанесения максимального ущерба. Характер кибервойны против Москвы изменился — она стала более системной, изощренной и разрушительной.
По словам экспертов, в последнее время участились случаи применения вирусов-шифровальщиков и вайперов, приводящих к потере информации. Без дешифратора восстановить данные нельзя.
Российским компаниям выгоднее работать с этичными хакерами, которые будут получать оплату за обнаруженную уязвимость, чем нанимать большой штат специалистов, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
