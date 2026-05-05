«Пашинян не задумал ничего нового, он делает все, что делал последние годы – пытается трансформировать политическую систему Армении, мягко говоря, не в пророссийскую. Он понимает, что сил для этого у него не очень много, сильно возбуждать сейчас против себя население, которое не настроено на смену курса, он не хочет. Чтобы подыграть этим силам и получать бонусы, он в Кремле говорит одно, но при этом укрепляет себя как прозападный лидер. Это не первый раз в истории Армении, когда шла дискуссия о пути страны, куда вступать и не вступать. Мое личное мнение заключается в том, что Пашинян давно выбрал стул, он никогда не был пророссийским политиком, просто сейчас ему тактически это важно», — объяснил он.

Он также раскрыл, почему для России это важный политический вопрос.

«Все страны, которые нас окружают, не должны быть антироссийскими. Мы не можем допустить распространения таких очагов. К сожалению, они есть, они есть в Прибалтике, в Финляндии, в Молдове, на Украине понятно, что творится, в Центральной Азии тоже все по-разному. Наша задача — добиваться безопасных соседей, с которыми выгодно сотрудничать. Но наивно полагать, что нам не будут в этом вопросе мешать. Одно из самых больших посольств США находится именно в Ереване, это о чем-то говорит? Они давно там засели, давно этим занимаются. Но речь не только об одной Армении, нам нужно противостоять попыткам наших недругов разбивать вокруг нас антироссийские лагеря. Пашинян – это обычная марионетка, как тот же Зеленский», — заключил собеседник НСН.

Президент России Владимир Путин ранее провел встречу с Николом Пашиняном в Москве. По итогам российский лидер отметил, что Армения не сможет находиться одновременно в ЕС и ЕАЭС, а также напомнил, что Москва поставляет Еревану газ по более дешевым ценам, чем в Европу. Пашинян согласился, что членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо, а также подчеркнул, что отношения с Россией остаются важными и «никогда не будут под вопросом», отмечает «Радиоточка НСН».

