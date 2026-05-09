Глава государства также сообщил, что Россия оперативно приняла предложение американского лидера Дональда Трампа о продлении перемирия и обмене военнопленными.

Путин подчеркнул, что у России нет намерения обострять отношения с кем‑либо, однако ответ на провокации со стороны киевского режима в День Победы мог бы привести именно к такому результату.

Напомним, 8 мая Трамп объявил о введении трёхдневного перемирия в конфликте между Россией и Украиной. Режим прекращения огня будет действовать с 9 по 11 мая включительно, при этом американский лидер не исключил возможности его продления.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что Украина принципиально не соблюдает договоренности по перемирию, но так было всегда.

