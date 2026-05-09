Путин объяснил, почему не было техники на параде Победы
Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами объяснил, что отсутствие военной техники на параде Победы обусловлено не только соображениями безопасности, но и стремлением акцентировать внимание на успехах в ходе специальной военной операции — в частности, на разгроме ВСУ.
Глава государства также сообщил, что Россия оперативно приняла предложение американского лидера Дональда Трампа о продлении перемирия и обмене военнопленными.
Путин подчеркнул, что у России нет намерения обострять отношения с кем‑либо, однако ответ на провокации со стороны киевского режима в День Победы мог бы привести именно к такому результату.
Напомним, 8 мая Трамп объявил о введении трёхдневного перемирия в конфликте между Россией и Украиной. Режим прекращения огня будет действовать с 9 по 11 мая включительно, при этом американский лидер не исключил возможности его продления.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что Украина принципиально не соблюдает договоренности по перемирию, но так было всегда.
Горячие новости
- Монсон объяснил важность Дня Победы в России и в мире
- Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве
- Сергей Безруков спел «День Победы» на улице
- Путин объяснил, почему не было техники на параде Победы
- В Иране рассказали о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи
- Британские журналисты нашли в России «сверхсекретную школу шпионажа и хакерства»
- Юрист напомнил о новом порядке налога на доход по вкладам за 2025 год
- Вагнеровцы прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретом Евгения Пригожина
- В ВСУ пригрозили ударами по Сибири после перемирия
- Телеведущего из Италии поразила атмосфера сплоченности в России в День Победы