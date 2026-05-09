Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что готов провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским для подписания договора — причём не только в Москве, но и на территории третьей страны.

Президент подчеркнул: такая встреча должна стать финальной точкой в процессе урегулирования, а не этапом очередных переговоров.

«Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто и мы будем к этому стремиться», - подчеркнул глава государства в беседе с журналистами.

Ранее Путин объяснил, что отсутствие военной техники на параде Победы обусловлено не только соображениями безопасности, но и стремлением акцентировать внимание на успехах в ходе специальной военной операции — в частности, на разгроме ВСУ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
