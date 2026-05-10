Путин считает Джонсона представителем «шоу-бизнеса»

Это произошло, когда российский лидер говорил о переговорах России и Украины в Стамбуле в 2022 году. По его словам, после достижения договоренностей и парафирования соглашения ему позвонил президент Франции Эммануэль Макрон, по словам которого, Украина не может подписывать такие исторические документы «с пистолетом у виска». Французский лидер убедил РФ отвести войска от Киева.

«Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И говорит: «Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо», — заявил Путин. Он задался вопросом, кто в таком случае определяет справедливость соглашения.

По словам Путина, западные политики всех обманывали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

