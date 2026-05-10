Путин заявил, что западные политики всех обманывали
10 мая 202601:33
Денис Постольский
Ложь политиков на Западе о нерасширении Североатлантического альянса привела к конфликту на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, к украинскому кризису привели попытки ассоциации Киева с Европейским союзом. Российский лидер указал, что сейчас с РФ руками украинцев воюет «глобалистское направление западных элит».
Урегулирование ситуации на Украине невозможно без решения проблемы расширения НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
