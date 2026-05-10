СМИ: Суд до августа оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Булгакова
10 мая 202608:33
Денис Постольский
Суд в Москве оставил в СИЗО до августа бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, сообщает РИА Новости.
Сотрудника Минобороны поймали на хищениях при оформлении ипотек на родственников погибших военнослужащих
Он проходит по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей. Кроме того, срок продлили и другим фигурантом дела. Речь идет о гендиректоре ООО «Нева-Балт СПб» Германе Яковлеве и военном пенсионере Геннадии Селезневе.
Ранее стало известно, что недостатки расследования и брань фигурантов помешали утвердить обвинение по делу генерала Булгакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
