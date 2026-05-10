СМИ: ЕС готовит ответ на присутствие Фицо на Параде в Москве
10 мая 202608:01
Денис Постольский
Визит главы правительства Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в параде Победы вызвал недовольство среди политиков в Европе, сообщает Euractiv.
По данным портала, Брюссель предупредил Братиславу о проблемах с финансированием агентства сельскохозяйственных платежей Словакии, что нанесет удар по фермерам.
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
