СМИ: ЕС готовит ответ на присутствие Фицо на Параде в Москве

Визит главы правительства Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в параде Победы вызвал недовольство среди политиков в Европе, сообщает Euractiv.

Фицо заявил, что передал Путину сообщение о готовности Зеленского к встрече с ним

По данным портала, Брюссель предупредил Братиславу о проблемах с финансированием агентства сельскохозяйственных платежей Словакии, что нанесет удар по фермерам.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa / ТАСС
