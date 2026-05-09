Ударим по Киеву? Чем обернутся для Украины угрозы Зеленского к Параду в Москве

Военный корреспондент Александр Коц в беседе с НСН объяснил, что удары по Киеву следует наносить не по «кирпичам», а по принимающим решения лицам, которые российскому военному командованию хорошо известны.

«Это могут быть и штаб-квартира Главного управления разведки, и офис президента на Банковой, и здание Верховной Рады, и Министерство обороны. Если цель какая-то символическая, показать, что мы можем нанести массированный удар по центру, то можно "воевать с кирпичами". Выбирать здания, которые носят какой-то символический смысл для Украины, и их выносить. Но я боюсь, что удары по Банковой, Верховной Раде или кабмину могут вызвать больше восторга у самих украинцев, нежели у российских наблюдателей. Мне кажется, было бы уместным и логичным наносить удары не по центрам принятия решения, а по лицам, которые эти решения принимают. Которые примут решение атаковать Москву в День Победы», - сказал он.

Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что ВСУ усилили атаки на российские регионы накануне Дня Победы, поэтому в РФ необходимо усилить защиту, применяя новые разработки.