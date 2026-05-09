Ударим по Киеву? Чем обернутся для Украины угрозы Зеленского к Параду в Москве
Накануне украинский президент опубликовал указ, которым «разрешил» проведение военного парада в Москве, однако в Кремле подчеркнули, что России для этого «не нужно ничье дозволение».
9 мая в Москве традиционно состоится парад в честь празднования Дня Победы. Шествие проводится ежегодно. Оно проходило и после начала СВО с некоторыми корректировками. Например, в этом году парад в Москве состоится без военной техники.
«РАЗРЕШЕНИЕ» И УГРОЗЫ ЗЕЛЕНСКОГО
При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский на своем официальном сайте опубликовал указ под заголовком «О проведении парада в г. Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из «плана применения украинского вооружения», пишет «Коммерсантъ».
Также в документе указаны координаты главной площади России. Что касается остальной территории РФ, то Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы, пишет «РБК-Украина». Зеленский также говорил, что проведение парада в Москве 9 мая зависит от украинской армии.
Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москве не нужно ничье «дозволение», чтобы проводить Парад Победы, пишут «Известия».
«Горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее, его большая беда», - приводит «Интерфакс» слова официального представителя Кремля.
Кроме того, на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване Зеленский пригрозил атакой на парад Победы в Москве 9 мая.
«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», - приводит слова президента Украины РИА Новости.
КАК ОТВЕТИТ РОССИЯ?
Однако депутат Госдумы Виктор Соболев заверил, что РФ способна защитить Красную площадь от любых дронов.
«Если дроны полетят в сторону Красной площади, наверное, и мы можем что-то запустить в сторону Зеленского», - приводит слова Соболева «Газета.Ru».
Между тем, в Министерстве обороны России заявили, что ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы. В российском ведомстве напомнили, что до сих пор Москва воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям, несмотря на то, что такие возможности имеются.
На фоне этого в МО РФ призвали жителей Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств «своевременно покинуть» центр города, пишет РБК.
Военный корреспондент Александр Коц в беседе с НСН объяснил, что удары по Киеву следует наносить не по «кирпичам», а по принимающим решения лицам, которые российскому военному командованию хорошо известны.
«Это могут быть и штаб-квартира Главного управления разведки, и офис президента на Банковой, и здание Верховной Рады, и Министерство обороны. Если цель какая-то символическая, показать, что мы можем нанести массированный удар по центру, то можно "воевать с кирпичами". Выбирать здания, которые носят какой-то символический смысл для Украины, и их выносить. Но я боюсь, что удары по Банковой, Верховной Раде или кабмину могут вызвать больше восторга у самих украинцев, нежели у российских наблюдателей. Мне кажется, было бы уместным и логичным наносить удары не по центрам принятия решения, а по лицам, которые эти решения принимают. Которые примут решение атаковать Москву в День Победы», - сказал он.
Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что ВСУ усилили атаки на российские регионы накануне Дня Победы, поэтому в РФ необходимо усилить защиту, применяя новые разработки.
