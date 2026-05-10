СМИ: Сабуров не смог сдать языковой тест в России

Казахстанский комик Нурлан Сабуров рассказал во время концерта в Дубае, что пытался получить официальные документы в России, но не смог сдать тест по русскому языку, сообщает РИА Новости.

Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию

Артист указал, что поддерживает миграционную политику России. «Я пытался получить официальные документы в России… в основном я делал это для налоговой», - заявил Сабуров. По его словам, для получения документов ему нужно было пройти тест на знание русского языка, он пытался его сдать одновременно с супругой. Комик назвал вопросы сложными. Сабуров отметил, что его супруга сдала тест, а он – нет.

Ранее Сабуров посвятил концерт на Пхукете запрету на въезд в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

