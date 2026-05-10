ВМС КСИР: При атаке США на иранские танкеры будет нанесен ответный удар

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что, в случае атаки на нефтяные танкеры и торговые суда Ирана будет нанесен удар по базам и кораблям США, сообщает Tasnim.

Иранские военные не пропустили американские корабли в Ормузский пролив

«Любое нападение на иранские нефтяные танкеры и торговые суда приведет к массированному удару по одному из американских баз в регионе и вражеским кораблям», — следует из сообщения КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что три эсминца США подверглись обстрелу со стороны Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
