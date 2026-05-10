СМИ: Израиль перед войной против Ирана создал секретную базу в Ираке
Израиль перед началом военного конфликта с Ираном создал в Ираке секретную военную базу, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, объект служил логистическим хабом для израильских ВВС, спецназа и поисково-спасательных групп на случай, если бы самолеты Израиля были сбиты в ходе боевых действий. Газета пишет, что в марте израильская база едва не была раскрыта. Местный житель обратил внимание на нетипичный уровень военной активности, после чего иракские военные отправились на разведку, но были атакованы.
После этого власти Ирака направили для проверки местности дополнительные силы, которые обнаружили признаки возможного нахождения там воинского контингента. Что касается США, то подобный пункт был развернут в Иране при эвакуации американских пилотов в начале апреля. По завершении спасательной миссии американские военные подорвали самолеты и вертолеты, которые не могли покинуть базу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не уговаривал его на конфликт с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
