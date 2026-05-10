ВОЗ: Хантавирус не является коронавирусом
Хантавирус, вспышка которого произошла на борту круизного лайнера MV Hondius, не является коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.
По его словам, риск заразиться им низкий. При этом озабоченность мировой общественности в связи с ситуацией вокруг судна «вполне обоснованна», так как пандемия COVID-19 затронула весь мир. «Сейчас ситуация намного лучше», - указал глава организации.
Отмечается, что риск заражения вирусом является низким как в мировом масштабе, так и для жителей Канарских островов, к которым 10 мая причалит судно.
Ранее стало известно, что хантавирус распространяется в подразделениях ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
