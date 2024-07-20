«Непригодный Байден»: Спонсор отказался от демократов, жена президента США собирает деньги на выборы
В победу Джо Байдена на президентских выборах уже не верят ни его окружение, ни спонсоры, ни простые американцы.
Действующего президента США Джо Байдена уже несколько раз призывали отказаться от предвыборной гонки и даже уйти в отставку. Однако политик не сдается вопреки отказам от него спонсоров и части избирателей.
ОТКАЗ СПОНСОРА И СБОРЫ ЖЕНЫ
Стало известно, что один из крупнейших спонсоров Демократической партии США, миллиардер Майкл Мориц отказался поддерживать действующего президента страны Джо Байдена и призвал его уйти в отставку.
По его мнению, время политика у власти уже «истекло». Мориц также объявил о прекращении пожертвований на кампанию Байдена и для Демократической партии в целом. До этого известный американский предприниматель уже пожертвовал на предвыборную кампанию лидера США $7,8 млн.
В связи с этим супруга действующего президента США Джилл Байден даже собирается провести в Париже мероприятие по сбору средств для избирательной кампании Байдена. Однако, по данным CNN, средства на нужды кандидата в президенты США могут направлять только американские подданные. Поэтому желающие поучаствовать в сборе средств должны будут предъявить копию страницы паспорта с фото.
По словам первой леди США, мероприятие в Париже назначено «на период неопределенности для предвыборной кампании Байдена, когда пожертвования заканчиваются», а все большее число демократов призывают его покинуть предвыборную гонку.
Между тем, несмотря на многочисленные призывы к Байдену покинуть пост президента США и предвыборную гонку, сам политик собирается возобновить избирательную кампанию уже на грядущей неделе. До этого предвыборная деятельность действующего президента США была остановлена после покушения на его оппонента Дональда Трампа, совершенного в Пенсильвании 13 июля по американскому времени.
НЕПРИГОДНЫЙ БАЙДЕН
Многие американские политики уже давно выражают недовольство деятельностью Джо Байдена. К тому же, западные СМИ сообщали, что лидеры американского Конгресса, члены Демократической партии и даже близкие друзья президента оказывают на него сильное давление в вопросе выборов.
Так, по сообщениям издания Axios, Байден не сможет обеспечить демократам большинство в Конгрессе и проиграет Трампу. Политики также предполагают, что президент США может объявить о выходе из предвыборной гонки уже 20-21 июля. При этом, по данным NBC News, политическая карьера Байдена близится к завершению в связи с его неудачами в предвыборной гонке.
В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает, что нынешний американский лидер не является пригодным к исполнению своих обязанностей. Однако он усомнился в том, что демократы могут заменить Байдена в предвыборной гонке, так как это нарушило бы не только давние традиции, но даже законы некоторых штатов.
Между тем, американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин со ссылкой на источники из Демократической партии в эфире телеканала NewsNax заявил, что Джо Байден якобы решил прекратить свою предвыборную кампанию. Он также рассказал, что политик уже начал готовить речь на эту тему и скоро якобы выступит с ней на публике.
При этом издание New York Times сообщило, что окружение Байдена считает, что его начала посещать мысль о невозможности победить на предстоящих выборах. Однако в американской администрации опровергли информацию о возможном выходе Байдена из гонки. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс также заявил, что действующий президент собирается победить на предстоящих выборах.
НОВЫЙ КАНДИДАТ?
Между тем, в США вице-президента Камалу Харрис признали ведущим кандидатом на пост президента страны от Демократической партии. По данным букмекерских агентств Polymarket и PredictIt, вероятность выдвижения ее кандидатуры оценивается в 45%. По данным источника, Харрис опережает действующего президента Джо Байдена на 40% и бывшую первую леди Мишель Обаму на 3%.
До этого издание The Hill также сообщало, что, согласно опросу Economist/YouGov, 79% демократов поддержат Харрис в качестве кандидата от партии на президентских выборах, если Джо Байден покинет предвыборную гонку.
При этом около 28% демократов считают, что шансы Харрис на победу над Трампом выше, чем у Байдена, около 32% полагают, что их шансы сопоставимы, а 24% считают, что у Харрис шансов меньше. Кроме того, 51% опрошенных думают, что Байдену следует уступить свое место другому кандидату от Демократической партии.
Однако президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский считает, что Камала Харрис является несерьезным политиком и не сможет остановить Дональда Трампа в предвыборной гонке.
«Камала Харрис – это не та фигура, которая может объединить страну. Она несерьезный политик, ее имидж – постоянно смеющаяся без всякого повода женщина. Никто не может понять, почему ее Байден выбрал в качестве вице-президента, возможно, на ее фоне он выглядел более достойно. Все будут ждать, когда же она засмеется, как ждали, когда Байден перепутает даты или имена. Этот дуэт не прибавит гордости американскому народу. Номинировать Харрис могут только на съезде, который пройдет в августе. Остается очень мало времени, чтобы раскрутить нового кандидата, это практически невозможно. Правление Байдена было катастрофическим, если бы он остался, сползание к Третьей мировой войне было бы необратимым, а Трамп говорил, что остановит все эти войны. В дебатах Харрис не сможет противостоять Трампу. На данный момент победа Республиканской партии неотвратима», - заметил он в беседе с НСН.
Демократическая партия выберет нового кандидата на пост президента США на национальном съезде в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа. При этом сообщается, что Байден не будет поддерживать вице-президента Харрис.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Сейчас в стране проходит предвыборная гонка. Основными оппонентами в ней являются Дональд Трамп и Джо Байден. Но и по настроению народа, и по действиям самих политиков, предварительно, можно говорить о том, что в гонке лидирует Трамп, особенно после совершенного на него покушения в конце прошлой недели.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США 66% демократов выберут в качестве своего кандидата другую кандидатуру, а не президента Джо Байдена, если им предоставят конкретные альтернативы.
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