«Непригодный Байден»: Спонсор отказался от демократов, жена президента США собирает деньги на выборы

ОТКАЗ СПОНСОРА И СБОРЫ ЖЕНЫ

Стало известно, что один из крупнейших спонсоров Демократической партии США, миллиардер Майкл Мориц отказался поддерживать действующего президента страны Джо Байдена и призвал его уйти в отставку.

По его мнению, время политика у власти уже «истекло». Мориц также объявил о прекращении пожертвований на кампанию Байдена и для Демократической партии в целом. До этого известный американский предприниматель уже пожертвовал на предвыборную кампанию лидера США $7,8 млн.

В связи с этим супруга действующего президента США Джилл Байден даже собирается провести в Париже мероприятие по сбору средств для избирательной кампании Байдена. Однако, по данным CNN, средства на нужды кандидата в президенты США могут направлять только американские подданные. Поэтому желающие поучаствовать в сборе средств должны будут предъявить копию страницы паспорта с фото.