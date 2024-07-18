Харрис признали фаворитом на выдвижение в президенты США от Демпартии

18 июля The Hill сообщило, что согласно опросу Economist/YouGov, 79% демократов поддержат Камалу Харрис в качестве кандидата от партии на президентских выборах, если Джо Байден решит выйти из гонки, отмечает издание «Профиль».

Примерно 28% демократов считают, что шансы Харрис на победу над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена, около 32% полагают, что их шансы сопоставимы, а 24% считают, что у Харрис шансов меньше. Кроме того, 51% опрошенных считают, что Байден должен уступить место другому кандидату от Демократической партии, передает «Радиоточка НСН».

