Харрис признали фаворитом на выдвижение в президенты США от Демпартии
Вице-президент Камала Харрис стала ведущим кандидатом на пост президента США от Демократической партии, сообщает Newsweek со ссылкой на букмекерские агентства Polymarket и PredictIt.
Согласно данным Polymarket, вероятность того, что Камала Харрис станет кандидатом от Демократической партии, оценивается в 45%. Вице-президент опережает действующего президента Джо Байдена на 40% и бывшую первую леди Мишель Обаму на 3%.
18 июля The Hill сообщило, что согласно опросу Economist/YouGov, 79% демократов поддержат Камалу Харрис в качестве кандидата от партии на президентских выборах, если Джо Байден решит выйти из гонки, отмечает издание «Профиль».
Примерно 28% демократов считают, что шансы Харрис на победу над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена, около 32% полагают, что их шансы сопоставимы, а 24% считают, что у Харрис шансов меньше. Кроме того, 51% опрошенных считают, что Байден должен уступить место другому кандидату от Демократической партии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru