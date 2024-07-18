СМИ: Байден может выйти из предвыборной гонки в ближайшие выходные

Президент США Джо Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже 20-21 июля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Axios.

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Собеседники портала объяснили, что это связано с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и близких друзей американского лидера.

По их мнению, Байден не сможет обеспечить демократам большинство в Конгрессе и проиграет своему сопернику от Республиканской партии Дональду Трампу.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден намерен и дальше участвовать в избирательной кампании и настроен на победу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАВыборы в СШАДжо Байден

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