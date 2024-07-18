СМИ: Байден может выйти из предвыборной гонки в ближайшие выходные

Собеседники портала объяснили, что это связано с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и близких друзей американского лидера.

По их мнению, Байден не сможет обеспечить демократам большинство в Конгрессе и проиграет своему сопернику от Республиканской партии Дональду Трампу.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден намерен и дальше участвовать в избирательной кампании и настроен на победу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

