СМИ: Байден может выйти из предвыборной гонки в ближайшие выходные
Президент США Джо Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже 20-21 июля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Axios.
Собеседники портала объяснили, что это связано с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и близких друзей американского лидера.
По их мнению, Байден не сможет обеспечить демократам большинство в Конгрессе и проиграет своему сопернику от Республиканской партии Дональду Трампу.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден намерен и дальше участвовать в избирательной кампании и настроен на победу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru