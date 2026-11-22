Премьера ленты состоялась 19 ноября. Известно, что первоначальные данные указывали на сборы в размере 6,8 млн рублей и второе место в рейтинге, но после уточнения результатов фильм опустился на четвертую строчку. Согласно прогнозам аналитиков, за дебютные выходные новая комедия со Стояновым может заработать примерно 55 млн рублей.

Лидером общего проката вновь осталась историческая драма «Рождение империи» Андрея Кравчука, пишет «Российская газета». При этом окончательные результаты первых прокатных выходных «Дедмобиля» станут известны после завершения уикенда 22 ноября. На момент написания материала, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы комедии составляют 50 млн 592 тысячи 258 рублей.

Ранее главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев в интервью НСН заявил, что ажиотаж вокруг GTA VI не повлияет на посещаемость кинотеатров, поскольку за последнее время не выходило интересных для геймеров кинопремьер.