Немецкий политолог Рар: Берлин урежет помощь Киеву в случае победы Трампа в США

«Несколько месяцев назад Конституционный суд Германии принял решение ограничить расходы немецкого правительства. Это обязывает правительство сокращать бюджет. Больше полугода шли баталии внутри правительства между коалициями, где провести сокращение в бюджете. Это было настолько трудно, что правительство могло развалиться. На прошлой неделе был принят железный компромисс, что во всех отраслях будут происходить сокращения: социальная сфера, дороги, здравоохранение, военный бюджет. Военный бюджет был самым спорным, потому что официальная позиция властей состоит в том, чтобы помогать Украине», - рассказал он.

По словам политолога, при необходимости правительство может обойти этот закон о сокращении бюджета, но «лазейки» не потребуются в случае прихода Трампа к власти в США.

«Конечно, во всей денежной политике всегда существуют лазейки. Я предсказываю, что эти лазейки будут найдены. Немецкое правительство будет обходить этот закон о сокращении бюджета, будут созданы специальные бюджеты. Я не думаю, что сокращение помощи Украине будет очень резким. Но в Европе понимают, что Трамп захочет остановить конфликт, он будет предлагать перемирие Путину и Зеленскому. США при Трампе не будут так помогать Украине, поэтому Германия понимает, что ей в этом смысле тоже придется отступать, договариваться с Америкой. Все настраиваются на то, что конфликт на Украине закончится в этом году или в начале следующего года», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не ожидает в ближайшем будущем конфликта с Россией. В то же время Берлину необходимо повышать обороноспособность, добавил он, передает «Радиоточка НСН».

