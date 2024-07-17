Немецкий политолог Рар: Берлин урежет помощь Киеву в случае победы Трампа в США
Александр Рар заявил НСН, что Германия в два раза сокращает военную помощь Украине, так как готовится к такому же шагу со стороны США.
Германия в два раза сокращает военную помощь Украине, так как заранее готовится к такому же шагу со стороны США, а также ожидает перемирия до конца 2024 года, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Кабинет министров Германии планирует сократить военную помощь Украине в два раза в 2025 году, с €8 млрд до €4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета. По данным источников Reuters, в 2028 году в регулярном бюджете ФРГ будет дефицит в размере €39 млрд. Рар заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Берлин точно урежет помощь Киеву.
«Несколько месяцев назад Конституционный суд Германии принял решение ограничить расходы немецкого правительства. Это обязывает правительство сокращать бюджет. Больше полугода шли баталии внутри правительства между коалициями, где провести сокращение в бюджете. Это было настолько трудно, что правительство могло развалиться. На прошлой неделе был принят железный компромисс, что во всех отраслях будут происходить сокращения: социальная сфера, дороги, здравоохранение, военный бюджет. Военный бюджет был самым спорным, потому что официальная позиция властей состоит в том, чтобы помогать Украине», - рассказал он.
По словам политолога, при необходимости правительство может обойти этот закон о сокращении бюджета, но «лазейки» не потребуются в случае прихода Трампа к власти в США.
«Конечно, во всей денежной политике всегда существуют лазейки. Я предсказываю, что эти лазейки будут найдены. Немецкое правительство будет обходить этот закон о сокращении бюджета, будут созданы специальные бюджеты. Я не думаю, что сокращение помощи Украине будет очень резким. Но в Европе понимают, что Трамп захочет остановить конфликт, он будет предлагать перемирие Путину и Зеленскому. США при Трампе не будут так помогать Украине, поэтому Германия понимает, что ей в этом смысле тоже придется отступать, договариваться с Америкой. Все настраиваются на то, что конфликт на Украине закончится в этом году или в начале следующего года», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не ожидает в ближайшем будущем конфликта с Россией. В то же время Берлину необходимо повышать обороноспособность, добавил он, передает «Радиоточка НСН».
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