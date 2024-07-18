СМИ: Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение Байдена кандидатом

При этом, как пишет NYT, Байден не проявил никаких признаков того, что он изменил свое решение остаться в гонке.

После дебатов с Дональдом Трампом демократы все чаще призывают выдвинуть другого кандидата. Вице-президент Камала Харрис считается наиболее вероятным вариантом.

Возможность смены кандидата будет рассматриваться на съезде партии в августе. Байден заявлял, что намерен продолжать борьбу до конца, утверждая, что кандидата лучше него нет. Вместе с этим он также отмечал, что Харрис полностью готова взять на себя роль президента, передает «Радиоточка НСН».