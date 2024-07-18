СМИ: Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение Байдена кандидатом

В Демократической партии США решили отложить онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа, сообщает The New York Times.

Газета пишет, что в последние несколько дней Байден стал более восприимчив к аргументам о том, почему ему стоит отказаться от участия в перевыборах, после того как два ведущих лидера его партии в конгрессе лично выразили ему глубокие опасения относительно его перспектив.

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При этом, как пишет NYT, Байден не проявил никаких признаков того, что он изменил свое решение остаться в гонке.

После дебатов с Дональдом Трампом демократы все чаще призывают выдвинуть другого кандидата. Вице-президент Камала Харрис считается наиболее вероятным вариантом.

Возможность смены кандидата будет рассматриваться на съезде партии в августе. Байден заявлял, что намерен продолжать борьбу до конца, утверждая, что кандидата лучше него нет. Вместе с этим он также отмечал, что Харрис полностью готова взять на себя роль президента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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