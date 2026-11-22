Рыбный союз: Икра минтая - главная альтернатива красной икре
Главной альтернативой лососевой икре может стать икра минтая и тихоокеанской сельди, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рыбный союз.
Там считают, что данную икру можно употреблять как ежедневно, так и ставить на праздничный стол. Вылов минтая к середине ноября превысил 2 миллиона тонн, а вылов сельди уже побил исторический рекорд, превысив 637 тысяч тонн. Это гарантирует стабильное и доступное предложение на полках магазинов.
Ранее стало известно, что красная икра к Новому году подорожает до 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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