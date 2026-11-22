Там считают, что данную икру можно употреблять как ежедневно, так и ставить на праздничный стол. Вылов минтая к середине ноября превысил 2 миллиона тонн, а вылов сельди уже побил исторический рекорд, превысив 637 тысяч тонн. Это гарантирует стабильное и доступное предложение на полках магазинов.

Ранее стало известно, что красная икра к Новому году подорожает до 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

