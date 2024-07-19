«Договор с Путиным и КНДР»: Трамп готовится к президентству, Байден выходит из гонки
Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах восстановить мир и гармонию во всем мире, а СМИ уже «похоронили» политическую карьеру Байдена.
Бывший американский лидер Дональд Трамп все больше верит в возвращение президентского кресла на фоне неудач и подпорченной репутации Джо Байдена, которому пророчат «закат карьеры» уже даже в самом ближайшем окружении.
Трамп же обещает «мир во всем мире», решение украинского вопроса и возвращение к отношениям со старыми товарищами, включая Северную Корею.
ТРАМП: НЕВЕРОЯТНАЯ ПОБЕДА
Дональд Трамп накануне официально объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах. В своем обращении к партии в Милуоки он сделал ряд заявлений, которые еще раз подчеркнули основные тезисы его предвыборной кампании.
Так, Трамп уверенно заявил, что в случае победы на президентских выборах сможет восстановить мир и гармонию во всем мире. Более того, он пообещал разобраться с безопасностью в самой Америке и вернуть стране «уважение» на мировой арене.
Чтобы достигнуть этой цели, по его словам, всего лишь «необходимо спасти страну от провалившегося и некомпетентного руководства».
«Либо мы сплотимся вместе, либо развалимся поодиночке. Сегодня я с гордостью принимаю вашу номинацию на выдвижение в президенты США!», - сказал он, пообещав одержать «невероятную победу».
Из необычных заявлений Трампа можно выделить его намерение «помириться» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«Сейчас Северная Корея снова капризничает, но когда мы (республиканцы) вернемся, я вновь полажу с ним (Ким Чен Ыном). Уверен, он по мне скучает», - заявил он.
Главный тезис Трампа и его команды – конец украинского конфликта. Неоднократно бывший лидер США заявлял, что никогда бы не допустил эскалации в регионе, а теперь готов решить этот вопрос «очень быстро, буквально за несколько дней».
Такой риторикой обеспокоены не только главные оппоненты Трампа в лице Байдена, но и Киев, а также вся Европа, которая пока не понимает, какую тактику поведения избрать на фоне так сильно меняющихся декораций.
БАЙДЕН: ПРЕКРАЩАЕТ БОРЬБУ
Политологи все больше склоняются в пользу победы Трампа, а нынешний глава Белого дома теряет политические очки с каждым днем. Накануне Байден «изолировался», так как подхватил коронавирус. СМИ писали, что это какой-то политический трюк для привлечения внимания на фоне «победного» покушения на Трампа, которое только добавило его баллов.
Противники Байдена же намекали, что теперь точно очевидно, что здоровье Байдена не позволяет ему сражаться за переизбрание. Согласно опросам, с большей вероятностью баллотироваться на пост президента теперь должна вице-президент США Камала Харрис. Пока официальной информации на этот счет не было, но американские таблоиды уже точно придумали заголовки на случай отказа Байдена от гонки.
Американский политический обозреватель Марк Халперин, ссылаясь на "многочисленные источники из числа демократов", заявил в эфире телеканала Newsmax, что Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце.
Политическая карьера американского лидера Джо Байдена близится к своему завершению, сообщает NBC News. По данным телеканала, который ссылается на источники, это происходит на фоне неудач в ходе предвыборной гонки. Крупные пожертвования на его предвыборную кампанию снизились, а ближайшие союзники призывают главу государства покинуть предвыборную гонку. «Земля ушла из-под ног» Байдена, - указали собеседники.
Приближенные к американскому лидеру Джо Байдену считают, что он начал принимать мысль, что может не победить на предстоящих выборах, сообщает New York Times.
ЗЕЛЕНСКИЙ И НАТО: НАДЕЮТСЯ ПЕРЕЖИТЬ
Ожидается, что Трамп 19 июля созвонится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Это будет их первый разговор после того, как Трамп покинул Белый дом.
Президент Украины Владимир Зеленский, осознавая все плачевность ситуации, заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре c ним будет тяжело, но возможно сотрудничать.
«Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивы», - сказал он.
Также глава Украины в надежде выбить еще хоть что-то пожаловался на то, что Киеву так и не поступили обещанные F-16, которые должны были пополнить арсенал ВСУ уже летом.
Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты, ранее заверил, что США в случае победы на выборах Трампа не будут воевать без нужды и платить за союзников, которые не выполняют финансовые обязательства в сфере безопасности.
К новым условиям взаимодействия по украинскому вопросу готовятся и в Европе. Германия в два раза сокращает военную помощь Украине, так как заранее готовится к такому же шагу со стороны США, а также ожидает перемирия до конца 2024 года, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Я не думаю, что сокращение помощи Украине будет очень резким. Но в Европе понимают, что Трамп захочет остановить конфликт, он будет предлагать перемирие Путину и Зеленскому. США при Трампе не будут так помогать Украине, поэтому Германия понимает, что ей в этом смысле тоже придется отступать, договариваться с Америкой. Все настраиваются на то, что конфликт на Украине закончится в этом году или в начале следующего года», - подчеркнул собеседник НСН.
Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что НАТО сможет пережить второе президентство Трампа.
Он считает, что Европа не должна попасть в ловушку создания «самосбывающихся пророчеств» о том, что НАТО прекратит свое существование при новом президенте США и что трансатлантические связи прекратятся.
«Лидеры должны взаимодействовать с Трампом так же, как они это делали в 2016 году, независимо от риторики во время предвыборной кампании», — сказал он.
В случае победы на предстоящих президентских выборах экс-президент США Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и отзыва гарантий безопасности для стран альянса, которые не выделяют на оборону не менее 2% от своего ВВП. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По информации Politico, Трамп рассматривает возможность договориться с президентом России Владимиром Путиным о том, какие страны будут допущены к присоединению к альянсу в будущем. Также Трамп хочет договориться с российским президентом «о том, какую часть украинской территории может сохранить Москва».
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