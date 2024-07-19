«Договор с Путиным и КНДР»: Трамп готовится к президентству, Байден выходит из гонки

Бывший американский лидер Дональд Трамп все больше верит в возвращение президентского кресла на фоне неудач и подпорченной репутации Джо Байдена, которому пророчат «закат карьеры» уже даже в самом ближайшем окружении.

Трамп же обещает «мир во всем мире», решение украинского вопроса и возвращение к отношениям со старыми товарищами, включая Северную Корею.

ТРАМП: НЕВЕРОЯТНАЯ ПОБЕДА

Дональд Трамп накануне официально объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах. В своем обращении к партии в Милуоки он сделал ряд заявлений, которые еще раз подчеркнули основные тезисы его предвыборной кампании.



Так, Трамп уверенно заявил, что в случае победы на президентских выборах сможет восстановить мир и гармонию во всем мире. Более того, он пообещал разобраться с безопасностью в самой Америке и вернуть стране «уважение» на мировой арене.

Чтобы достигнуть этой цели, по его словам, всего лишь «необходимо спасти страну от провалившегося и некомпетентного руководства».

«Либо мы сплотимся вместе, либо развалимся поодиночке. Сегодня я с гордостью принимаю вашу номинацию на выдвижение в президенты США!», - сказал он, пообещав одержать «невероятную победу».