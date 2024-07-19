СМИ: Карьера Байдена близка к завершению
Политическая карьера американского лидера Джо Байдена близится к своему завершению, сообщает NBC News.
По данным телеканала, который ссылается на источники, это происходит на фоне неудач в ходе предвыборной гонки. Крупные пожертвования на его предвыборную кампанию снизились, а ближайшие союзники призывают главу государства покинуть предвыборную гонку. «Земля ушла из-под ног» Байдена, - указали собеседники.
Ранее стало известно, что приближенные к американскому лидеру Джо Байдену считают, что он начал принимать мысль, что может не победить на предстоящих выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru