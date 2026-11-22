Россиянам назвали альтернативу красной икре
Представители отрасли советуют заменить ее икрой минтая и сельди, либо белой икрой.
Согласно данным аналитиков, к Новому году в России подорожает красная икра. Отмечается, что это произойдет из-за дефицита продукта, вызванного нашествием акул на Дальнем Востоке и неблагоприятными климатическими условиями. В связи с этим россиянам предложили перейти на достойные аналоги красной икры.
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ КРАСНУЮ ИКРУ?
В Рыбном союзе сообщили, что главной альтернативой красной икре может стать икра минтая и тихоокеанской сельди.
Там напомнили, что вылов минтая к середине ноября превысил 2 млн тонн, а вылов сельди в этом году уже побил исторический рекорд, превысив 637 тысяч тонн. По словам аналитиков, это гарантирует стабильное и доступное предложение на полках, пишет РИА Новости.
До этого в Рыбном союзе также рассказали, что щучья икра может стать альтернативой лососевой икре. Отмечается, что она обойдется примерно в два раза дешевле наиболее массовой лососевой икры — горбуши.
«Щучья икра — ценная деликатесная продукция, станет ли она альтернативой лососевой икре — это вопрос вкусовых предпочтений. Несмотря на более доступную цену, ее предложение также ограничено», - заявили аналитики союза.
Известно, что в магазинах в зависимости от формата представлено до четырех видов щучьей икры и 10–17 позиций лососевых. При этом, согласно данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), минимальная цена банки натуральной щучьей икры весом 113 граммов в крупных федеральных сетях начинается от 1 тысячи 250 рублей. Это почти вдвое ниже индикаторной цены икры горбуши.
При этом президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в беседе с НСН предложил россиянам «нетрадиционную» белую икру на новогодний стол. Согласно прогнозам Рыбного союза, по итогам 2026 года ее производство в России в 2026 году составит 50–60 тысяч тонн.
«Если у нас среднее потребление красной икры было 100 граммов на одного россиянина, то в этом году станет 30 граммов. Все потому, что красная икра уехала по цене. Она уже является не продуктом, а символом и может стоить по 20 тысяч рублей за килограмм. Потребление перемещается: щучья икра и так была довольно дорогая, а вот минтая — сильно недооценена. В сущности, белая икра довольно вкусная, а значит уместна на праздничном столе. Те, кому важна символика, потратят 2 тысячи рублей на баночку в 100 граммов красной икры, а кому потребительские качества — возьмут белую. Сейчас она в 20 раз дешевле, хотя спрос повысится, цены подрастут, но не так сильно, как на красную. На нее они опустятся минимум на треть после Нового года», - подчеркнул он.
По его словам, икра щуки и минтая — недооцененные продукты, которые обычно поставляли за рубеж.
«Существует огромное количество товаров, которые стоят в разы дешевле, и по потребительским качествам не хуже. Мы сейчас в виде шутки делаем икру минтая, поданную на специально обработанной шкуре от лосося: всего в двадцать раз дешевле! Так что аналоги есть. Икра щуки, икра минтая — это очень недооцененные продукты, которые в большинстве своем всегда уходили на зарубежный рынок. Имитированная икра достаточно неплохо отработана. Но, по моему мнению, она не имеет никакой потребительской ценности, хотя это никакая не отрава. Просто продукт, который похож на икру — если хотите на икру на новогоднем столе посмотреть, но не готовы платить за это безумные деньги», - заметил он в интервью НСН.
ПОЧЕМУ КРАСНАЯ ИКРА ДОРОЖАЕТ?
Цены на красную икру в России действительно выросли. По данным Shot, главный деликатес на новогоднем столе подорожает на 471%.
Отмечается, что это происходит из-за нашествия акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося. Предстоящей зимой красная икра станет роскошным максимумом из-за рекордного наплыва хищников в Приморском крае и на Сахалине. Они приплыли из-за потепления вод. Их появление совпало с периодом лососевой путины.
Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов рассказал изданию, что в этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,4 тысячи тонн, что в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с дефицитом к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30–40 тысяч рублей. При этом в конце прошлого года ее можно было купить за 7 тысяч рублей.
Уточняется, что немалую роль в дефиците сыграли и неблагоприятные климатические условия для путины в 2026 году. Ученые ВНИРО предупреждали о развитии мощного природного климатического явления Эль-Ниньо, при котором воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана нагреваются, превышая норму.
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в разговоре с НСН рассказал, что в этом году будет произведено в три раза меньше красной икры, чем составляет годовая потребность, а именно всего 4,5 тысячи тонн, так что это уже дефицитный продукт.
«Прогноз по вылову тихоокеанских лососей на этот год был порядка 300 тысяч тонн. По факту выловили около 100 тысяч тонн. Соответственно, из этого количества будет произведено примерно 4,5 тысячи тонн красной икры, а годовая потребность — 15 тысяч тонн. Если разделить потребление на каждого человека в год, то, обычно, это 100 грамм. В этом году будет сильно меньше — примерно 30 грамм на человека. Икра нового урожая уже продается от 18 до 25 тысяч рублей за килограмм. В принципе, это уже в два с половиной раза больше, чем год назад. Поэтому к Новому году смысла поднимать цены уже нет, так как она и так недоступна для основной массы населения. Сейчас она уже в дефиците. Однако к Новому году цены обычно все равно растут», - объяснил он.
Однако Виталий Корнев все же считает, что для производителей и продавцов красной икры выгодно разгонять рынок, так как это позволяет продавать продукт дороже, но из-за перераспределения спроса деликатес все же подешевеет.
«Сначала будет некоторый шок, потом потребление перераспределится, и красная икра подешевеет. Мой личный прогноз: стоимость окончательно устаканится где-то в размере 15-20 тысяч рублей. Ближе к концу года красная икра уже будет не продуктом, а символом Нового года. Поэтому за символику могут платить сколько угодно. Положено на Новый год на икру посмотреть, вы на нее посмотрите. Хотя при такой цене от икры теперь можно только визуальное удовольствие получить», - отметил он в беседе с НСН.
Ранее основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что уже настало время тех, кто хочет заработать на повышенном спросе на красную икру и выводит на рынок подделки.
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