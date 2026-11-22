До этого в Рыбном союзе также рассказали, что щучья икра может стать альтернативой лососевой икре. Отмечается, что она обойдется примерно в два раза дешевле наиболее массовой лососевой икры — горбуши.

«Щучья икра — ценная деликатесная продукция, станет ли она альтернативой лососевой икре — это вопрос вкусовых предпочтений. Несмотря на более доступную цену, ее предложение также ограничено», - заявили аналитики союза.

Известно, что в магазинах в зависимости от формата представлено до четырех видов щучьей икры и 10–17 позиций лососевых. При этом, согласно данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), минимальная цена банки натуральной щучьей икры весом 113 граммов в крупных федеральных сетях начинается от 1 тысячи 250 рублей. Это почти вдвое ниже индикаторной цены икры горбуши.