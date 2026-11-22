В Чили в ДТП на трассе в регионе Магальянес погибли двое российских туристов. Об этом сообщает издание BioBioChile.

По данным источника, авария случилась днем в субботу на трассе 9 Norte по направлению к Пуэрто-Наталес. В результате ДТП также пострадали еще пять человек. Речь идет о двух российских туристах, водителе и его сопровождающем. Пострадал и водитель грузовика.