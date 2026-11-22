В ДТП в Чили погибли 2 россиянина
В Чили в ДТП на трассе в регионе Магальянес погибли двое российских туристов. Об этом сообщает издание BioBioChile.
По данным источника, авария случилась днем в субботу на трассе 9 Norte по направлению к Пуэрто-Наталес. В результате ДТП также пострадали еще пять человек. Речь идет о двух российских туристах, водителе и его сопровождающем. Пострадал и водитель грузовика.
Известно, что ДТП произошло примерно в 14:00 на 160-м километре трассы в районе Estancia San Gerónimo. Микроавтобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком с аргентинскими регистрационными номерами.
Отмечается, что по распоряжению прокуратуры на место происшествия прибыли сотрудники подразделения расследования ДТП, которые выясняют обстоятельства и причины столкновения. Полиция координирует действия с МИД Чили для оформления передачи тел погибших россиян родственникам.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский подросток впал в кому после ДТП на Пхукете в Таиланде.
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