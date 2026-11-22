Это произошло в рамках засекреченной миссии космических сил США. Информация о грузе и конечной точке назначения второй ступени ракеты не раскрывается.

Эксперты считают, что Falcon 9 может вывести на низкую околоземную орбиту группу спутников Starshield для военной системы наблюдения и целеуказаний, которые помогают отслеживать цели в разных регионах.

Ранее стало известно, что Конгресс США может заблокировать финансирование систем компании SpaceX миллиардера Илона Маска, если администрация американского лидера Дональда Трампа и бизнесмен не расскажут, кто именно отдал приказ об ограничении работы Starshield на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

