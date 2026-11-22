SpaceX вывела на орбиту Falcon 9 с секретным грузом
Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9, следует из публикации на портале Space.com.
Это произошло в рамках засекреченной миссии космических сил США. Информация о грузе и конечной точке назначения второй ступени ракеты не раскрывается.
Эксперты считают, что Falcon 9 может вывести на низкую околоземную орбиту группу спутников Starshield для военной системы наблюдения и целеуказаний, которые помогают отслеживать цели в разных регионах.
Ранее стало известно, что Конгресс США может заблокировать финансирование систем компании SpaceX миллиардера Илона Маска, если администрация американского лидера Дональда Трампа и бизнесмен не расскажут, кто именно отдал приказ об ограничении работы Starshield на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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